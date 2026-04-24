Chưa đầy 1 tuần nữa, Việt Nam sẽ có thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7, giáp Campuchia

Sáng nay (24/4), trước khi bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai, với 478/487 đại biểu tham gia tán thành.

Cụ thể, theo quyết nghị của Quốc hội, quyết định thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. TP Đồng Nai giáp TP HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/4/2026.

Đồng Nai sẽ trở thành TP trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4

Như vậy, với việc thông qua Nghị quyết, Đồng Nai trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương, sau Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (HĐND, UBND TP Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này. Đồng thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; cũng như ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi TP Đồng Nai kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày Nghị quyết này của Quốc hội có hiệu lực thi hành, bên cạnh các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn TP Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trên thực tế, trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết, báo cáo của Chính phủ khẳng định, tỉnh Đồng Nai đáp ứng 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định.

Đáng chú ý, sau khi được thành lập, Đồng Nai được định hướng phát triển trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững. Mô hình này đặt trọng tâm vào sản xuất chế tạo xanh và tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra còn có vai trò là cửa ngõ logistics mang tầm quốc tế.

Hơn nữa, hệ thống các giải pháp về thúc đẩy liên kết vùng, chuyển giao công nghệ, trung tâm logistics, trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực phía Nam dự kiến được triển khai đồng bộ, xuyên suốt. Đây sẽ là nền tảng vững chắc, khẳng định vị trí, vai trò của Đồng Nai trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Ngoài ra, đây cũng là đô thị chia sẻ, tương hỗ cùng phát triển với siêu đô thị TP HCM.

Sau khi sáp nhập, Đồng Nai hiện là tỉnh có quy mô kinh tế đứng đầu cả nước (nếu chỉ xét riêng các tỉnh), không xét các thành phố trực thuộc Trung ương. Trong năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt 677.932 tỷ đồng, xếp thứ 4 cả nước và chỉ đứng sau 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Hà Nội và TP HCM.

Đồng Nai hiện có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, với đầy đủ 5 phương thức giao thông (bao gồm đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa).

Trong số đó, nổi bật nhất là siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đi vào vận hành thương mại vào quý II/2026.