Chủ tịch Sun Group đề xuất 5 trụ cột trong cuộc gặp với các chaebol Hàn Quốc

Khi các “sếu đầu đàn” Việt Nam bước vào bàn tròn chiến lược

Mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trải qua hơn ba thập kỷ với những bước tiến thần tốc. Từ cột mốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 với kim ngạch chỉ vài trăm triệu USD, đến năm 2025, con số này đã đạt 89,5 tỷ USD. Đặc biệt, chỉ tính riêng quý I/2026, kim ngạch song phương đã cán mốc 26,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, tại Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế ngày 23/04/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh một tư duy hoàn toàn mới: Đây là thời điểm để nâng tầm hợp tác từ “đối tác đầu tư” sang “đối tác cùng kiến tạo tương lai”.

Còn Tổng thống Lee Jae Myung nhận định Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với nguồn tài nguyên phong phú. Khi sức mạnh nội sinh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc, hai nước sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và cùng nhau hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai, tạo ra sự cộng hưởng cho động lực tăng trưởng.

Mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 - gấp rưỡi con số đặt ra cho năm 2025 - không chỉ là một chỉ tiêu về doanh số, mà là một quyết tâm chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp tương lai giữa hai quốc gia.

Và Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc với sự hiện diện của những “đầu tàu” kinh tế hai quốc gia là tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng đó.

Nếu phía Hàn Quốc có “bộ tứ” Chaebol huyền thoại gồm: Samsung – SK – Hyundai – LG đại diện cho “xương sống kinh tế” của xứ sở Kim chi, thì Việt Nam góp mặt những “sếu đầu đàn” đủ tầm làm “đối trọng” như: Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn FPT và các Tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực…

Là một trong gương mặt đại diện cho DN Việt Nam phát biểu tại toạ đàm, ông Đặng Minh Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhận định, đây là thời điểm chín muồi để nâng tầm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc từ quan hệ thị trường sang quan hệ đồng hành chiến lược dài hạn. Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group đề xuất 5 trụ cột hợp tác mở rất cụ thể và rõ ràng với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thứ nhất là bán lẻ và bán lẻ du lịch. Theo đó, Sun Group đang định hướng phát triển hệ sinh thái bán lẻ tích hợp tại các điểm đến, gồm trung tâm thương mại, outlet và các mô hình cửa hàng miễn thuế tại sân bay và trong nội thành. Phú Quốc, với định hướng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ quốc tế, sẽ là trọng điểm để triển khai các mô hình tiên phong này, mở ra cơ hội lớn cho các thương hiệu và nhà vận hành bán lẻ Hàn Quốc.

Thứ hai là khách sạn và căn hộ dịch vụ, Sun Group đang phát triển hệ thống lưu trú đa phân khúc trên toàn quốc, đặc biệt tại Phú Quốc - nơi sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027.

Thứ ba, về giải trí, trải nghiệm và công nghiệp văn hóa Việt - Hàn, lãnh đạo Sun Group bày tỏ mong muốn cùng các đối tác Hàn Quốc đồng sản xuất nội dung, phát triển các sản phẩm giải trí, công viên chủ đề, và hệ sinh thái văn hóa sáng tạo.

Ngoài ra, lãnh đạo Sun Group cũng mong muốn hợp tác với các đối tác Hàn Quốc về đầu tư chiến lược và kết nối dòng vốn dài hạn, kinh doanh số thế hệ mới.

Trước đó, khi nói về công nghiệp văn hóa, Tổng thống Hàn Quốc có đề cập tới việc khán giả Việt chào đón nhóm nhạc nữ Blackpink biểu diễn tại Hà Nội, phở của Việt Nam đã trở thành món ăn quốc dân của cả hai nước. Trong năm 2025 đã có khoảng 5 triệu người dân hai nước đi du lịch, thăm viếng lẫn nhau, đặc biệt người Hàn Quốc rất yêu thích thành phố Đà Nẵng của Việt Nam.

Kinh tế tư nhân và vai trò “sếu đầu đàn” trong vận hội mới

Có thể thấy, sự góp mặt của những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại các diễn đàn quốc tế đã củng cố thông điệp nêu trong Nghị quyết số 68-NQ/TW, xem kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” và là “lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo”.

Trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang đối mặt với thách thức nhập siêu lớn từ Hàn Quốc (đạt 31,6 tỷ USD năm 2025 và 10,6 tỷ USD chỉ riêng quý I/2026), việc nâng cao năng lực nội sinh là yêu cầu cấp thiết. Đây chính là lúc Chính phủ đặt kỳ vọng lớn vào những doanh nghiệp có tâm, có tầm để chuyển dịch mô hình hợp tác từ gia công sang sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Gần hai thập kỷ qua, Sun Group đã chứng minh vai trò đóng góp vào công cuộc kiến tạo Công nghiệp văn hóa, sự chuyển mình cho các vùng đất. Với hệ sinh thái: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp, hạ tầng, hàng không, tài chính ngân hàng, y tế, Sun Group đã củng cố vị thế “Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á” theo bình chọn của World Travel Awards.

Cách đây hơn 20 năm, du lịch Việt Nam chủ yếu dựa vào lợi thế tự nhiên sẵn có. Những doanh nghiệp tư nhân như Sun Group đã mang đến những đổi thay mang tính cách mạng: tạo nên các hệ sinh thái du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa, xây các công trình biểu tượng. Đó là những gì Nghị quyết 68 gọi là “tiên phong trong đổi mới sáng tạo”.

Từ Đà Nẵng nơi doanh thu du lịch năm 2025 tăng gấp 100 lần kể từ khi Sun Group đặt chân đến vào năm 2007; đến Sa Pa nơi lượng khách tăng gấp nhiều lần kể từ khi cáp treo Fansipan mở năm 2016; hay Phú Quốc được Travel+Leisure (Mỹ) xếp hạng hòn đảo hấp dẫn thứ hai thế giới chỉ sau Maldives —tất cả đều mang đậm dấu ấn của Sun Group.

Đặc biệt, sức hút của hệ sinh thái Sun Group đối với thị trường Hàn Quốc đã được minh chứng bằng những con số vô cùng ấn tượng. Năm 2025, các điểm đến của Sun Group đã đón khoảng 1,9 triệu lượt khách Hàn Quốc - chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng khách quốc tế. Chỉ riêng ba tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt gần 600.000 lượt, tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ.

Các đại biểu tại Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế ngày 23/04/2026

Trong bối cảnh APEC 2027 sắp diễn ra tại Phú Quốc - khi cả thế giới sẽ nhìn vào Việt Nam - một tập đoàn tư nhân đang xây dựng Trung tâm Hội nghị và triển lãm APEC tiệm cận chuẩn mực quốc tế và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế với số vốn 22.000 tỷ đồng, nhằm đạt chuẩn 4E ICAO, đón 20 triệu khách/năm từ năm 2027 phục vụ APEC… đã và đang thể hiện sinh động nhất về sức cạnh tranh của kinh tế tư nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

“Cú bắt tay” lịch sử giữa lãnh đạo hai nước sẽ chỉ "cất cánh" khi có sự đồng hành của những doanh nghiệp tư nhân đủ tiềm lực, có tâm, đủ tầm. Với vị thế của một “sếu đầu đàn”, Sun Group không chỉ đại diện cho sức mạnh của kinh tế tư nhân Việt Nam mà còn là cầu nối quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiến tới mục tiêu 150 tỷ USD.