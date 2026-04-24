Nóng: Bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Phan Trang | 24-04-2026 - 12:43 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội thống nhất bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh, đồng thời giao Chính phủ xem xét điều chỉnh, với mức dự kiến khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI diễn ra vào sáng 24/4

Sáng 24/4, với hơn 93% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế: thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (VAT), thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, thay vì "chốt cứng" ngưỡng doanh thu phải nộp thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng một năm như trước, Quốc hội giao Chính phủ quyền điều chỉnh ngưỡng này.

Với luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc hội cũng giao cho Chính phủ quy định mức miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Các quy định này có hiệu lực từ 1/1/2026.

Tại Báo cáo tiếp thu, giải trình Chính phủ cũng đã báo cáo dự kiến nâng ngưỡng doanh thu phải nộp thuế TNCN, VAT với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng.

Theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng là khoảng 2.556.042 hộ, cá nhân. Với đề xuất này thì dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước là 16.650 tỷ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Đồng thời, để bảo đảm đồng bộ với việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh thì cần bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng.

Với dự kiến miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn là khoảng 2.164 tỷ đồng và số lượng doanh nghiệp được miễn khoảng 235.800 doanh nghiệp.

Phan Trang

Từ Khóa:
Chính thức: Từ 30/4, Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam

Tổng thống Lee Jae Myung: Tương lai của Việt Nam chính là cơ hội của Hàn Quốc

Miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

12:14 , 24/04/2026
Chính thức bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

11:50 , 24/04/2026
Năm tỉnh, thành thống nhất đầu tư cao tốc ven biển nối TPHCM - Cần Thơ

11:30 , 24/04/2026
Chốt bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

11:16 , 24/04/2026

