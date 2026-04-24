Chính thức bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Theo Minh Chiến - Văn Duẩn | 24-04-2026 - 11:50 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội đã đồng ý bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh trong luật, giao cho Chính phủ quy định chi tiết ngưỡng này.

Sáng 24-4, tại kỳ họp thứ nhất, với 466/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Phạm Thắng

Luật vừa được Quốc hội thông qua quy định: "Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ".

Như vậy, luật mới đã bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng/năm với cá nhân, hộ kinh doanh. Ngưỡng 500 triệu quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, vào cuối năm 2025.

Với quy định được sửa đổi nêu trên, ngưỡng doanh thu miễn thuế không còn được quy định "cứng" trong luật, mà giao cho Chính phủ quy định cụ thể.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT và được miễn thuế TNDN là nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội cần giao cho Chính phủ quy định.

Ông Ngô Văn Tuấn nêu thêm, tình hình kinh tế - xã hội bao gồm các chính sách tài chính, các chính sách thuế, tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỉ giá, việc làm, thu nhập, chiến tranh, giảm nguồn cung hàng hóa, giảm khách hàng, thay đổi hành vi tiêu dùng… là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức mua, chi phí và môi trường kinh doanh.

Do đó, Chính phủ sẽ đánh giá, phân tích rất cụ thể tác động, để các hộ kinh doanh tồn tại và phát triển, chuyển đổi lên doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, tác động đến thu ngân sách và đặc biệt tác động đến tăng trưởng làm sao để có hiệu quả về kinh tế - xã hội ở mức cao nhất khi ban hành mức này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, Chính phủ đã đánh giá tổng quát tác động đến thu ngân sách, tác động đến tăng trưởng kinh tế và tác động đến người dân và doanh nghiệp khi ban hành Luật. Ngoài ra, tại Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cũng đã báo cáo dự kiến nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỉ đồng và được quy định tại văn bản quy định chi tiết luật.

Theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỉ đồng là khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân. Với đề xuất này thì dự kiến số giảm thu ngân sách là 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu/năm.

Đề xuất đưa vào luật khung doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh từ 1 - 3 tỉ đồng/năm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Chính thức: Từ 30/4, Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam

Tổng thống Lee Jae Myung: Tương lai của Việt Nam chính là cơ hội của Hàn Quốc

Năm tỉnh, thành thống nhất đầu tư cao tốc ven biển nối TPHCM - Cần Thơ

Chốt bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Chính thức có thêm một ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Bảo đảm các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 hoàn thành đúng thời hạn

