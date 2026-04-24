Năm tỉnh, thành thống nhất đầu tư cao tốc ven biển nối TPHCM - Cần Thơ

Theo Cảnh Kỳ | 24-04-2026 - 11:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều 23/4, đại diện các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP. Cần Thơ và TPHCM thống nhất báo cáo Chính phủ đầu tư cao tốc ven biển nối TPHCM tới Cần Thơ, theo phương thức hợp tác công - tư, giao tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đại diện nhà đầu tư đề xuất dự án cho biết, tuyến cao tốc CT.33 dài 151km, đi qua địa bàn TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ, điểm đầu nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (chạy ven biển).

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc CT.33.

Nếu đầu tư công , cần hơn 68.200 tỷ đồng, nếu theo phương án đối tác công - tư (PPP), tổng mức đầu tư 70.872 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước tham gia 70%, tương đương 49.600 tỷ đồng.

Việc đầu tư toàn bộ tuyến cao tốc (151km) khó khả thi về tài chính, nên phân kỳ đầu tư theo 2 đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư mới 73km đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc 100km/h, mở rộng 13km các quốc lộ hiện hữu, tổng vốn đầu tư 29.271 tỷ đồng, khởi công cuối năm nay, hoàn thành cuối năm 2029.

Giai đoạn 2 làm mới 78km đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc 100km/h.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương cơ bản thống nhất theo phương án đề xuất của nhà đầu tư, xem xét kết nối với các tuyến đường khác để phát triển kinh tế, phù hợp với quy hoạch của vùng và địa phương.

Quang cảnh cuộc họp.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long , cho biết, các địa phương thống nhất báo cáo Chính phủ đầu tư cao tốc CT.33, theo phương thức PPP, giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ông Quang đề nghị Tập đoàn Đèo Cả (nhà đầu tư đề xuất dự án) phối hợp với các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các tỉnh. Sau khi tất cả các địa phương thống nhất phương án, tỉnh Vĩnh Long sẽ tổng hợp báo cáo trình Chính phủ và triển khai các bước tiếp theo.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

