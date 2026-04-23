Tin vui: Chỉ 2 ngày nữa, người dân đến Hà Nội sẽ được miễn phí dịch vụ này

Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ triển khai chính sách miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố trong các dịp nghỉ lễ lớn sắp tới.

Theo đó, phạm vi áp dụng gồm toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị hiện đang vận hành là tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Thời gian thực hiện kéo dài trong 7 ngày, chia làm 2 đợt.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4/2026, trùng với dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đợt 2 từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, đề xuất miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, và kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5/2026.

Theo Sở Xây dựng, trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, và kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tham quan, vui chơi, mua sắm là rất lớn, bao gồm người dân Thủ đô, các tỉnh thành lân cận và cả du khách quốc tế.

Để chính sách thực hiện hiệu quả, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị vận hành có trách nhiệm thống kê dữ liệu hành khách chính xác. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để thành phố thực hiện công tác thanh quyết toán và đánh giá hiệu quả của chính sách trong việc thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Miễn phí vé giúp giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường

Cơ sở của đề xuất này xuất phát từ kết quả tích cực của các đợt miễn phí vé trước đó. Thực tế cho thấy, khi sản lượng hành khách sử dụng vận tải công cộng nhờ miễn phí vé đã tăng đột biến, sẽ trực tiếp góp phần giảm tải áp lực giao thông và ô nhiễm từ phương tiện cá nhân.

Cụ thể, các con số thống kê cho thấy lợi ích mạnh mẽ của chính sách này:

Dịp lễ 2/9/2025: Chỉ trong 4 ngày, hai tuyến Metro đã đón hơn 686 nghìn lượt khách, cao gấp 3 lần ngày thường. Xe buýt cũng ghi nhận lượt xe thực hiện tăng gấp 3,4 lần.

Tết Nguyên đán 2026: Tổng lượng khách được miễn phí vé đạt 1,31 triệu lượt, tăng trưởng tới 68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe buýt chiếm đại đa số với 1,09 triệu lượt, còn lại là đường sắt đô thị.

Với việc các ngày nghỉ lễ năm 2026 rơi vào thời điểm khá gần nhau, nhu cầu tham quan và vui chơi được dự báo sẽ còn cao hơn nữa. Việc miễn phí vé không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn là đòn bẩy quan trọng để quảng bá hình ảnh một Thủ đô văn minh, thân thiện.

Chính sách miễn phí vé không chỉ là giải pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người dân mà còn là bước đi chiến lược trong việc chuẩn hóa hạ tầng giao thông xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho siêu đô thị Hà Nội.