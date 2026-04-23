Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả mang tầm chiến lược

Chiều 23/4, trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm , Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chuyến thăm đạt được nhiều kết quả quan trọng, phong phú và mang tầm chiến lược.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 vừa qua.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Quốc hội khoá XVI của Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước, và trên cơ sở thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

Việt Nam và Trung Quốc xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung trong năm 2026 khi hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm đã đạt được kết quả đặc biệt quan trọng, phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc, thể hiện nổi bật ở một số điểm chính như sau:

Đầu tiên là hai bên thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với chuyến thăm, qua đó cho thấy sự tin cậy chính trị ở tầm mức cao, mong muốn đưa quan hệ Việt-Trung phát triển lên tầm cao mới trong tình hình mới, cũng như sự ủng hộ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã đạt được những nhận thức chung rất quan trọng và đề ra những phương hướng lớn cho thúc đẩy hợp tác thực chất, trên toàn diện các lĩnh vực và tranh thủ thế mạnh của mỗi bên.

Hai bên đạt nhất trí cao về tuyên bố chung của chuyến thăm, trong đó khẳng định tư tưởng chỉ đạo, nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, ủng hộ xây dựng Chủ nghĩa xã hội của mỗi nước, cũng như định hướng phát triển quan hệ hữu nghị Việt - Trung trong giai đoạn mới, đề ra nhiều phương hướng, biện pháp, điểm nhấn mới trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, và kinh tế xanh.

Qua đó, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Trong chuyến thăm này, đã có 32 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương, và hai bên đã ký một số lượng lớn các thoả thuận giữa các trường đại học, giữa các doanh nghiệp hai nước. Đây chính là cơ sở quan trọng để hai bên cơ chế hoá và nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các hoạt động hết sức phong phú, sôi động, nhất là với thế hệ trẻ và nhân dân biên giới, điều này cũng góp phần củng cố cho nền tảng lâu dài của quan hệ hai nước.

Việc hai Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tuyên bố khởi động năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027 sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch giữa hai nước và tạo điều kiện hợp tác hơn nữa, tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân và du khách hai nước.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo của hai nước cũng đã trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhấn mạnh việc tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, tạo thêm cơ sở quan trọng, các điều kiện thuận lơị cho việc củng cố môi trường hoà bình, ổn định của mỗi nước.

Chuyến thăm đã kết thúc hết sức thành công, nâng tầm kết nối chiến lược hai nước trong giai đoạn phát triển mới, củng cố quan hệ đối ngoại thuận lợi, đưa mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thiết thực hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước trong kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.