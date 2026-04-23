Lộ diện 'quán quân' thu hút FDI trong quý đầu tiên của năm 2026: Bỏ xa TP.HCM, Bắc Ninh hay Hà Nội

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/3/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,20 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 904 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 10,23 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,4 lần về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,07 tỷ USD, chiếm 69,0% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD, chiếm 22,3%; các ngành còn lại đạt 884,6 triệu USD, chiếm 8,7%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 251 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,30 tỷ USD, giảm 55,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,85 tỷ USD, chiếm 70,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD, chiếm 18,2%; các ngành còn lại đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 11,2%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 703 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,66 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 158 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 298,7 triệu USD và 545 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,36 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,85 tỷ USD, chiếm 69,6% giá trị góp vốn; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 389,2 triệu USD, chiếm 14,6%; ngành còn lại 421,1 triệu USD, chiếm 15,8%.

Xét theo địa bàn đầu tư, số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 29 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước với tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt 5,72 tỷ USD. Đứng thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn đăng ký trong quý I/2026 đạt gần 3 tỷ USD. Theo sau là Nghệ An và Bắc Ninh, với tổng vốn đăng ký lần lượt đạt 2,2 tỷ USD và 1,1 tỷ USD.

Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, trong quý I/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế lần lượt đạt 477 triệu USD, 157 triệu USD, 14,33 triệu USD, 18,39 triệu USD và 123 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 03 tháng đầu năm 2026 ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 03 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,48 tỷ USD, chiếm 82,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 389,5 triệu USD, chiếm 7,2%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 196,1 triệu USD, chiếm 3,6%.