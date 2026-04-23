Hà Nội áp dụng quy định mới trong vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7: Cụ thể những loại xe xăng nào bị cấm?

Siết chặt quản lý xe máy xăng

Giai đoạn 1 của đề án (từ 1/7 đến 31/12/2026) sẽ tập trung thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm, bao gồm 11 tuyến phố trọng điểm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Khu vực Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7.

Tại khu vực này, các quy định cấm xe máy sử dụng xăng (nhiên liệu hóa thạch) được phân loại cụ thể như sau:

Xe máy kinh doanh dịch vụ (Grab, Gojek, Be...): Cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy dùng xăng hoạt động kinh doanh trên các nền tảng ứng dụng công nghệ.

Xe máy cá nhân: Cấm lưu thông theo khung giờ cố định trong 3 ngày cuối tuần:

Thứ Sáu: Từ 18h đến 24h.

Thứ Bảy và Chủ nhật: Từ 6h đến 24h.

Trong 3 tháng đầu triển khai, người dân sinh sống tại khu vực thí điểm sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Quy định nghiêm ngặt đối với ô tô và xe tải

Bên cạnh xe máy, các phương tiện ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng đối mặt với những quy định khắt khe về tiêu chuẩn khí thải và thời gian hoạt động:

Vùng đệm (Phố Hàng Đậu, Phùng Hưng đến Trần Nhật Duật): Cấm xe ô tô trên 16 chỗ trong các khung giờ cao điểm (sáng 6h - 9h; chiều 16h - 19h30).

Tiêu chuẩn khí thải: Tất cả ô tô (trên và dưới 16 chỗ) lưu thông trong vùng LEZ phải đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 4 theo quy chuẩn QCVN 85:2025/BNNMT.

Xe tải: Loại từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn: Chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau (phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4).

Loại trên 3,5 tấn: Cấm toàn bộ, không được phép lưu thông vào khu vực thí điểm.

Lưu ý: Các xe ưu tiên và xe có giấy phép lưu thông đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền vẫn được phép hoạt động theo quy định.

Lộ trình mở rộng toàn bộ Vành đai 1

Dự thảo cũng xây dựng lộ trình mở rộng vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn để người dân có thời gian thích nghi:

Giai đoạn 2 (năm 2027): Mở rộng sang phường Cửa Nam và thêm 14 tuyến phố khác như Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Hàng Bông...

Giai đoạn 3 (2028 - 2029): Phủ kín toàn bộ khu vực Vành đai 1 (diện tích hơn 26 $km^2$). Phạm vi bao quanh bởi các tuyến đê và trục đường lớn như Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Bưởi, Cầu Giấy.

Việc thí điểm vùng phát thải thấp không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược để Hà Nội chuyển đổi sang hệ thống giao thông xanh. Đến năm 2028, dự kiến hơn 625.000 dân cư trong khu vực Vành đai 1 sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển bằng các phương tiện thân thiện với môi trường.