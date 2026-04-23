Đà Nẵng chấp thuận THACO nghiên cứu dự án đường sắt đô thị “khủng” 265.000 tỉ

Ngày 22-4, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản, chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải– THACO) tổ chức khảo sát, nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị.



Thành phố yêu cầu Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để xây dựng hồ sơ đề xuất đảm bảo đúng quy định. Trong đó, cần làm rõ phương thức đầu tư, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án, đặc biệt ở các khâu khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng sau khi đưa vào sử dụng.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng chiều 20-4, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, cho biết sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư, dự án dự kiến khởi công vào tháng 2-2027. Nếu tiến độ thuận lợi, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Đà Nẵng có thể đưa vào vận hành từ năm 2032.

Tuyến đường sắt đô thị dự kiến nối sân bay Đà Nẵng với sân bay Chu Lai, kết nối khu vực trung tâm thành phố đến phía Nam

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt đô thị số 2 có tổng chiều dài hơn 103km, kết nối từ ga T1 sân bay Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai.

Dự án được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 dài khoảng 30,2km với 14 nhà ga, nối sân bay Đà Nẵng với Hội An; giai đoạn 2 dài 73,6km với 10 nhà ga, kéo dài từ Hội An đến sân bay Chu Lai. Tổng mức đầu tư dự kiến toàn tuyến khoảng 265.972 tỉ đồng.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thời hạn hoàn thiện và nộp hồ sơ trước tháng 10-2026. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng được giao làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án.



