Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng chấp thuận THACO nghiên cứu dự án đường sắt đô thị “khủng” 265.000 tỉ

Theo B.Vân | 23-04-2026 - 08:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tập đoàn THACO được Đà Nẵng giao nghiên cứu đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối sân bay Đà Nẵng với sân bay Chu Lai

Ngày 22-4, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản, chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải– THACO) tổ chức khảo sát, nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị.

Thành phố yêu cầu Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để xây dựng hồ sơ đề xuất đảm bảo đúng quy định. Trong đó, cần làm rõ phương thức đầu tư, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án, đặc biệt ở các khâu khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng sau khi đưa vào sử dụng.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng chiều 20-4, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, cho biết sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư, dự án dự kiến khởi công vào tháng 2-2027. Nếu tiến độ thuận lợi, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Đà Nẵng có thể đưa vào vận hành từ năm 2032.

Đà Nẵng chấp thuận THACO nghiên cứu dự án đường sắt đô thị “khủng” 265.000 tỉ- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt đô thị dự kiến nối sân bay Đà Nẵng với sân bay Chu Lai, kết nối khu vực trung tâm thành phố đến phía Nam

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt đô thị số 2 có tổng chiều dài hơn 103km, kết nối từ ga T1 sân bay Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai.

Dự án được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 dài khoảng 30,2km với 14 nhà ga, nối sân bay Đà Nẵng với Hội An; giai đoạn 2 dài 73,6km với 10 nhà ga, kéo dài từ Hội An đến sân bay Chu Lai. Tổng mức đầu tư dự kiến toàn tuyến khoảng 265.972 tỉ đồng.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thời hạn hoàn thiện và nộp hồ sơ trước tháng 10-2026. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng được giao làm đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án.


Theo B.Vân

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thủ tướng Hàn Quốc 'tiết lộ' những lĩnh vực ở Việt Nam đang được nhiều doanh nghiệp lớn của nước này đánh giá cao tiềm năng phát triển

Đại biểu Quốc hội góp ý cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở

Lộ diện hai cầu vượt trên Vành đai 1 sau hơn 3 tháng thi công

08:29 , 23/04/2026
Tin vui: Lô bưởi tươi Việt Nam đầu tiên đã được thông quan vào thị trường Australia

08:10 , 23/04/2026
Không chỉ là con số GDP, vậy thực thi mô hình tăng trưởng mới thế nào?

07:45 , 23/04/2026
Cục Hàng không đề xuất thêm chính sách giảm phí dịch vụ hỗ trợ hãng bay

20:43 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên