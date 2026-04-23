Sự kiện này là kết quả của quá trình đàm phán mở cửa thị trường giữa Việt Nam và Australia, đồng thời là minh chứng cho năng lực tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tổ chức chuỗi cung ứng của ngành hàng bưởi Việt Nam. Việc lô hàng đầu tiên được thông quan không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn khẳng định khả năng phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khoa học và tổ chức quốc tế trong việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường cao cấp.

Ngày 09/10/2025, Việt Nam và Australia chính thức hoàn tất thỏa thuận cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam. Sau mốc này, các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc, xử lý chiếu xạ và thủ tục nhập khẩu tiếp tục được các bên khẩn trương hoàn thiện để đáp ứng quy định của phía Australia.

Ngày 10/04/2026, hệ thống BICON của Australia chính thức công bố quy trình và điều kiện nhập khẩu đối với trái bưởi Việt Nam, hoàn tất cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho việc triển khai xuất khẩu thương mại. Theo đó, sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được phê duyệt, yêu cầu kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc và xử lý chiếu xạ tối thiểu 400 Gy theo quy định của phía Australia.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean là doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép xuất khẩu bưởi vào thị trường Australia, đồng thời là đơn vị trực tiếp tổ chức triển khai lô hàng tiên phong này.



Lô hàng đầu tiên gồm 940,5 kg bưởi tươi, vận chuyển bằng đường hàng không, đã hoàn tất các thủ tục liên quan và được thông quan vào ngày 22/04/2026

Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã phối hợp với các đối tác gồm Hoàng Hà Logistics, nhà máy chiếu xạ Sơn Sơn và các đơn vị liên quan để hoàn thiện chuỗi hoạt động từ chuẩn bị hàng hóa, xử lý sau thu hoạch, logistics đến kết nối nhập khẩu và phân phối tại Australia.



Quá trình triển khai được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp là đầu mối phối hợp tại địa phương; cùng sự hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), thông qua Dự án Chương trình Chất lượng và Tiêu chuẩn Toàn cầu tại Việt Nam (GQSP) do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ.

Lô hàng đầu tiên gồm 940,5 kg bưởi tươi, vận chuyển bằng đường hàng không, đã hoàn tất các thủ tục liên quan và được thông quan vào ngày 22/04/2026. Sau khi nhập khẩu, lô hàng được tổ chức giới thiệu và chào hàng tại Sydney Market (Australia) nhằm quảng bá sản phẩm và tiếp cận trực tiếp các đối tác phân phối, người tiêu dùng tại thị trường này.

Bên cạnh đó, lô hàng thương mại tiếp theo với khối lượng dự kiến 5 tấn, sử dụng nguồn nguyên liệu từ tỉnh Đồng Tháp, đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo quy định của phía Australia, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu nhập cảnh. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và các giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra thực tế về bao gói, ghi nhãn và điều kiện bảo quản của lô hàng.

Ngoài ra, sản phẩm được lấy mẫu để kiểm tra kiểm dịch thực vật, với quy mô tùy theo kích thước lô hàng và có thể lên tới 600 quả đối với các lô hàng lớn. Trong trường hợp phát hiện vi phạm về kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm, lô hàng có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định của phía Australia. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền của Australia và cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam sẽ phối hợp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu.

Việc lô bưởi đầu tiên của Việt Nam được thông quan vào Australia là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi.

Việc lô bưởi đầu tiên của Việt Nam được thông quan vào Australia là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với ngành hàng bưởi, thể hiện kết quả cụ thể của quá trình mở cửa thị trường, năng lực tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và khả năng phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng xuất khẩu bưởi Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới.