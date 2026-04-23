Tiết lộ mới nhất từ lãnh đạo Samsung về kế hoạch phát triển tiếp theo ở Việt Nam

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, Diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định kết quả hợp tác của hai quốc gia trong hơn 30 năm qua. Đồng thời, sự kiện cũng mở ra những định hướng cho một giai đoạn hợp tác mới sâu sắc hơn, hiệu quả hơn và mang tầm chiến lược cao hơn.

Theo Thủ tướng, trong hơn ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn mở ra không gian phát triển mới cho hợp tác song phương, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nêu rõ, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch rất sâu sắc. Các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bền vững đang trở thành nhu cầu tất yếu. Trong bối cảnh đó, hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở quy mô mà cần chuyển sang giai đoạn mới nâng cao chất lượng; không chỉ dừng lại ở đầu tư và thương mại, mà cần nâng tầm hợp tác, kiến tạo các hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ cao.

Cũng tại Diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, đối thoại doanh nghiệp cấp cao, xác định những hướng hợp tác mới, thực chất và có tính đột phá trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột then chốt: Công nghiệp, theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao; đầu tư, theo hướng chất lượng, bền vững và có liên kết sâu với doanh nghiệp trong nước; và khoa học công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam đã giới thiệu các hoạt động hỗ trợ tư vấn cải tiến sản xuất và phát triển nhà máy thông minh cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đồng thịnh vượng với Việt Nam.

Tiếp đó, ông cũng chia sẻ kế hoạch của Samsung nhằm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nhân tài công nghệ của Việt Nam. Các giải pháp hợp tác thiết thực cũng được thảo luận sâu rộng trong lĩnh vực chuyển đổi AI và cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời nhấn mạnh cam kết củng cố nền tảng thịnh vượng chung giữa hai nước.

Cung trong khuôn khổ Diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao 73 thoả thuận hợp tác (MOU) trên nhiều lĩnh vực như: Năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, cơ khí, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch, hàng không…

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính lũy kế đến hết tháng 3/2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.