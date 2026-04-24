Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Bảo đảm các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 hoàn thành đúng thời hạn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, thời gian từ nay đến khi Hội nghị APEC 2027 diễn ra không còn nhiều, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm hoàn thành các dự án, công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh An Giang đã báo cáo về tiến độ triển khai các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC tại Đặc khu Phú Quốc, trong đó có những dự án quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi nguồn kinh phí, nhân lực, vật tư trang thiết bị rất lớn, công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhanh như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm hội nghị APEC…

Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án đã được tháo gỡ.

Tuy nhiên, do thời gian vật chất không còn nhiều, khối lượng công việc còn lại rất lớn, lãnh đạo tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc mới phát sinh, để bảo đảm hoàn thành các dự án, công trình đúng thời hạn đã định.

Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)… đã báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; trả lời các kiến nghị của tỉnh An Giang đối với từng dự án cụ thể, cũng như đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm cần khẩn trương triển khai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành triển khai ngay những nhiệm vụ đã thống nhất, đặc biệt là các nội dung hỗ trợ tỉnh An Giang và doanh nghiệp, "không để chậm trễ, bởi chậm một ngày là ảnh hưởng đến tiến độ chung" - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo các bộ ngành phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Hội nghị APEC 2027 là sự kiện chính trị đối ngoại đặc biệt quan trọng, được Bộ Chính trị quyết định tổ chức tại Phú Quốc, An Giang. Đây là vinh dự lớn đối với Việt Nam và tỉnh An Giang, đồng thời có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vị thế, vai trò của đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Chính phủ hết sức quan tâm, kiểm tra và có nhiều chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đối với việc triển khai các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 cũng như những công tác chuẩn bị khác.

Phó Thủ tướng cho rằng, APEC được tổ chức tại quốc gia nào đều đem đến sự phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ, từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của chính quốc gia đó. Đối với An Giang, đây là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, đồng thời có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch, vì vậy việc đăng cai tổ chức Hội nghị APEC 2027 càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027 còn được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương về các cơ sở hạ tầng, lưu trú và dịch vụ để phục vụ các đoàn cấp cao thăm, làm việc tại Việt Nam dịp này. Trong đó, có các dự án khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quy mô lớn, tiêu chuẩn cao.

Đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành cũng như tỉnh An Giang trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thời gian từ nay đến khi Hội nghị APEC 2027 diễn ra không còn nhiều, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm hoàn thành các dự án, công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để tổ chức Hội nghị APEC 2027 thành công. Do đó, tỉnh An Giang, các bộ ngành cần xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không dàn hàng ngang, không đùn đẩy, không đề xuất chung chung. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Chính phủ sẽ được chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Nhấn mạnh yêu cầu tiến độ, Phó Thủ tướng khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, "không có chuyện bàn lùi", các công việc phải hoàn thành đúng thời hạn để phục vụ tổng duyệt, kiểm tra, không để sát ngày tổ chức mới hoàn thành.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành triển khai ngay những nhiệm vụ đã thống nhất, đặc biệt là các nội dung hỗ trợ tỉnh An Giang và doanh nghiệp, "không để chậm trễ, bởi chậm một ngày là ảnh hưởng đến tiến độ chung"; các địa phương tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm rõ tiến độ, rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện và rõ thời gian hoàn thành; trong quá trình triển khai nếu phát sinh vấn đề thì tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đối với các nội dung cần báo cáo Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan để thực hiện.