Trường hợp được giảm thuế GTGT, hộ kinh doanh lập hóa đơn, kê khai thuế như thế nào?

Theo Mai Lan | 24-04-2026 - 10:06 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khi lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế GTGT, hộ kinh doanh lưu ý tích chọn nội dung giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử.

Nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và kích thích tiêu dùng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 về giảm thuế giá trị gia tăng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15.

Theo đó, hộ kinh doanh được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ. 

- Thời gian được giảm thuế: Chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 đối với hàng hóa, dịch vụ.

- Mức giảm thuế hộ kinh doanh được hưởng: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT. 

- Hàng hóa, dịch vụ được áp dụng giảm thuế: Chính sách giảm thuế áp dụng đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ, ngoại trừ một số nhóm ngành, lĩnh vực sau:

 Viễn thông, Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than)

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Lưu ý: mặt hàng nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml từ ngày 01/1/2026 chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên sẽ không thuộc diện được giảm thuế GTGT. 

Lập hóa đơn điện tử:

Khi lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế GTGT, hộ kinh doanh lưu ý tích chọn nội dung giảm thuế GTGT trên phần mềm hóa đơn điện tử mà hộ kinh doanh đang sử dụng để đảm bảo quyền lợi của Hộ kinh doanh và người tiêu dùng.

Trên hóa đơn phải thể hiện rõ nội dung giảm thuế theo quy định, theo đó tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15”.

Kê khai thuế

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục III Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ban hành tại Nghị định số 174/2025/NĐ-CP cùng với Tờ khai 01/CNKD.

Theo Mai Lan

VTV

Từ Khóa:
thuế

Tiết lộ mới nhất từ lãnh đạo Samsung về kế hoạch phát triển tiếp theo ở Việt Nam

Tổng thống Lee Jae Myung: Tương lai của Việt Nam chính là cơ hội của Hàn Quốc

Cầu sắt cũ kết nối TPHCM - Tây Ninh rung lắc sau hơn nửa thế kỷ sử dụng

09:34 , 24/04/2026
Infographic: 12 năm chậm tiến độ ngán ngẩm, đội vốn tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội

08:09 , 24/04/2026
2 sáng kiến cộng đồng ý nghĩa tại Việt Nam nhận được tài trợ 3,7 tỷ đồng

07:43 , 24/04/2026
Con số khảo sát bất ngờ: Chưa đến 2% hộ kinh doanh muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, hơn 80% chưa muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp

18:30 , 23/04/2026

