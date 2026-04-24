Chính thức có thêm một ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương

Trong ngày nghỉ này, người dân sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập. Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, được khuyến khích tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Về ngày Văn hóa Việt Nam, có ý kiến cho rằng quy định “người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương” cần quy định lại Bộ luật Lao động để đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu về vấn đề này, Chính phủ nêu rõ, để đảm bảo thể chế kịp thời Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện ngay, Chính phủ xin giữ nguyên quy định Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong nghị quyết.

Ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo bổ sung quy định này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10), để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cũng theo Nghị quyết, Nhà nước sẽ thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật ở Trung ương và một số địa phương. Quỹ hoạt động theo mô hình hợp tác công tư, là Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn.

Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội

Liên quan đến nguồn lực phát triển văn hóa, mỗi năm, Nhà nước sẽ bảo đảm chi cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Về chính sách thu hút nguồn lực, Nghị quyết nêu rõ, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và phát triển trọng tâm một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thời gian được áp dụng trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp. Việc xác định thời gian miễn, giảm thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân này cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp đối với hoạt động văn hóa.

Chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân cũng được áp dụng trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ hoạt động văn hoá của doanh nghiệp.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng quy định nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa. Theo đó, các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, đưa về Việt Nam không vì mục đích lợi nhuận để trưng bày hoặc tặng, cho, chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước, được miễn 100% thuế nhập khẩu, phí hải quan và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.