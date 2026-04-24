Miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Theo Nguyễn Hưởng | 24-04-2026 - 12:14 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

128 tuyến buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội sẽ được miễn phí vé trong 7 ngày nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương với 30-4 và 1-5.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (kéo dài 3 ngày từ 25 đến hết 27-4) và ngày Chiến thắng 30-4, ngày quốc tế Lao động 1-5 (kéo dài 4 ngày từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5).

Miễn phí xe buýt Hà Nội trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 - 4 , 1 - 5 - Ảnh 1.

Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Thu Hiền

Theo Sở Xây dựng, người dân và du khách được miễn phí khi sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Cầu Giấy đoạn trên cao.

Trong thời gian miễn vé, hành khách đi xe buýt vẫn được phát vé lượt theo mệnh giá của từng tuyến nhưng không phải trả tiền. Với các tuyến đang thí điểm vé điện tử, hành khách nhận vé lượt điện tử.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng tại quầy theo nhu cầu chuyến đi hoặc mua vé 0 đồng trên các ứng dụng hiện hành của Hà Nội Metro.

Sở Xây dựng cho biết việc miễn phí vé nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Hà Nội hiện có 154 tuyến buýt, trong đó 128 tuyến được trợ giá. Giá vé lượt xe buýt dao động 8.000-20.000 đồng tùy cự ly, giá vé lượt đường sắt đô thị trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3 Nhổn - ga Hà Nội 9.000-19.000 đồng.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

Chính thức: Từ 30/4, Đồng Nai sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam Nổi bật

Tổng thống Lee Jae Myung: Tương lai của Việt Nam chính là cơ hội của Hàn Quốc Nổi bật

Chính thức bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Năm tỉnh, thành thống nhất đầu tư cao tốc ven biển nối TPHCM - Cần Thơ

Chốt bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Chính thức có thêm một ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương

