Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư hạ tầng, cảng, thành phố thông minh và đường sắt đô thị tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Tâm Nguyên | 24-04-2026 - 06:47 AM | Bất động sản

Tập đoàn Trung Quốc đề xuất định hướng ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tỉnh Hưng Yên, tập trung vào loạt lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, cảng - logistics, đường sắt đô thị… tại Hưng Yên.

Trong buổi làm việc diễn ra ngày 21/4, UBND tỉnh Hưng Yên đã tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương do ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập dẫn đầu. Đây là doanh nghiệp có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực hạ tầng, từng nhiều năm nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu.

Tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất định hướng ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tỉnh Hưng Yên, tập trung vào loạt lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, cảng - logistics, đường sắt đô thị, cũng như xây dựng các mô hình thành phố thông minh, thành phố sinh thái và khu thương mại tự do.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Mạnh Quyền, nhấn mạnh địa phương hiện đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại và nông nghiệp sinh thái. Trong chiến lược này, trục sông Hồng được xác định là không gian phát triển trọng tâm, vừa khai thác giá trị kinh tế, vừa bảo tồn các yếu tố văn hóa - lịch sử.

Cùng với đó, Hưng Yên đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng liên kết vùng, khu công nghiệp công nghệ cao, khu kinh tế tự do và đặc biệt là các mô hình đô thị thông minh. Chính vì vậy, đề xuất của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phía doanh nghiệp Trung Quốc cũng cho biết đang mở rộng hợp tác tại Việt Nam và đã tham gia một số dự án lớn tại Hà Nội. Đáng chú ý, vào tháng 11/2024, tập đoàn này đã ký kết biên bản ghi nhớ với Vingroup để hình thành liên danh tham gia đấu thầu dự án cầu Tứ Liên theo hình thức EPC.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và các đề xuất hợp tác của đối tác, đồng thời giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát cụ thể từng đề xuất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành. Tỉnh cũng khẳng định sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ và tầm nhìn dài hạn.

Tâm Nguyên

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
vingroup

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên