Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư hạ tầng, cảng, thành phố thông minh và đường sắt đô thị tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam

Trong buổi làm việc diễn ra ngày 21/4, UBND tỉnh Hưng Yên đã tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương do ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập dẫn đầu. Đây là doanh nghiệp có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực hạ tầng, từng nhiều năm nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu.

Tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất định hướng ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với tỉnh Hưng Yên, tập trung vào loạt lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, cảng - logistics, đường sắt đô thị, cũng như xây dựng các mô hình thành phố thông minh, thành phố sinh thái và khu thương mại tự do.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Mạnh Quyền, nhấn mạnh địa phương hiện đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại và nông nghiệp sinh thái. Trong chiến lược này, trục sông Hồng được xác định là không gian phát triển trọng tâm, vừa khai thác giá trị kinh tế, vừa bảo tồn các yếu tố văn hóa - lịch sử.

Cùng với đó, Hưng Yên đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng liên kết vùng, khu công nghiệp công nghệ cao, khu kinh tế tự do và đặc biệt là các mô hình đô thị thông minh. Chính vì vậy, đề xuất của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phía doanh nghiệp Trung Quốc cũng cho biết đang mở rộng hợp tác tại Việt Nam và đã tham gia một số dự án lớn tại Hà Nội. Đáng chú ý, vào tháng 11/2024, tập đoàn này đã ký kết biên bản ghi nhớ với Vingroup để hình thành liên danh tham gia đấu thầu dự án cầu Tứ Liên theo hình thức EPC.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và các đề xuất hợp tác của đối tác, đồng thời giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát cụ thể từng đề xuất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành. Tỉnh cũng khẳng định sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ và tầm nhìn dài hạn.