Thanh Oai chi trả hơn 500 tỷ tiền đền bù tại siêu dự án 34 tỷ USD lớn nhất lịch sử Tập đoàn Vingroup

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường (Nguồn: UBND xã Thanh Oai).

Theo UBND xã Thanh Oai (Hà Nội), chiều 23/4/2026, UBND xã phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại thôn Trình Xá.

Trong đợt này, 39 hộ gia đình với tổng diện tích khoảng 11,3 ha đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 122 tỷ đồng. Công tác chi trả được triển khai công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trước đó, UBND xã cùng các cơ quan chuyên môn đã tập trung rà soát, xác nhận nguồn gốc đất, lập và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ. Đồng thời tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp nhằm kịp thời giải đáp vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân (Nguồn: UBND xã Thanh Oai).

Việc chi trả kịp thời, đúng quy định không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người dân mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai các hạng mục tiếp theo.

Theo thống kê, tính đến ngày 23/4, xã Thanh Oai đã chi trả hơn 572 tỷ đồng cho 630 hộ dân có đất bị thu hồi. Trong các ngày 24–25/4, UBND xã sẽ tiếp tục chi trả cho các hộ tại thôn Cự Thần và Động Giã, đồng thời đẩy mạnh rà soát, xử lý các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững tiến độ chung của dự án.

Phối cảnh Sân vận động Trống Đồng tại dự án.

Trước đó vào ngày 19/12/2025, dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.