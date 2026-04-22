Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn

Ngày 22/4, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành của tỉnh cùng Tập đoàn Novaland nhằm trao đổi về định hướng thu hút đầu tư và công tác quy hoạch trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Novaland đã đề xuất nghiên cứu phát triển mô hình đô thị phức hợp quy mô lớn tại xã Nam Ban, đồng thời mở rộng kết nối với tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn. Theo đề xuất, dự án có quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000 ha, được phát triển dựa trên ba trụ cột chính, hướng tới hình thành một hệ sinh thái đô thị – du lịch – dịch vụ đa chức năng, qua đó góp phần gia tăng liên kết vùng và giảm áp lực cho các khu vực trung tâm.

Đáng chú ý, trong đoàn công tác của doanh nghiệp, cựu diễn viên Phạm Gia Chi Bảo xuất hiện với vai trò Phó Tổng Giám đốc Phát triển Đầu tư, trưởng đoàn công tác Tập đoàn Novaland.

Trước đó, ông Chi Bảo là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm (công ty con của Novaland hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản) từ năm 2022.

Theo tìm hiểu, Novaland Đất Tâm được thành lập vào tháng 2/2022, có trụ sở tại quận 3, TP.HCM (nay là phường Xuân Hòa), với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Trong đó, Novaland nắm giữ 51% vốn, phần còn lại thuộc về CTCP Đầu tư Đất Tâm. Tại doanh nghiệp này, ông Phạm Gia Chi Bảo giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Cựu diễn viên Phạm Gia Chi Bảo mở rộng sang lĩnh vực bất động sản từ năm 2017.

Bên cạnh Novaland Đất Tâm, ông Chi Bảo còn đại diện loạt doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Chi Bảo, CTCP Đất Tâm, CTCP Đầu tư Đất Tâm, CTCP Giáo dục Hiểu về Trái Tim, CTCP Giáo dục Hiểu về Trái tim Đaknong, Công ty TNHH Thương hiệu, CTCP Du lịch Hiểu về Trái Tim, CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo, CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Lắk hay CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Thiền Chư Yang Sin, CTCP Zorba X, CTCP Nghỉ dưỡng và sân golf Tà Đùng, CTCP du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo, CTCP Nhà TARA, Công ty TNHH Bảo Minh Vũng Tàu.

Về quá trình kinh doanh, ông Chi Bảo bắt đầu hoạt động từ năm 2003 với Công ty TNHH Thương hiệu, trước khi mở rộng sang lĩnh vực bất động sản từ năm 2017 thông qua việc thành lập CTCP Du lịch Hiểu về Trái Tim với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trụ sở tại số 145 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM (trước sáp nhập).

Trong những doanh nghiệp liên quan đến ông Bảo, CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo gây chú ý khi chủ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái “Hiểu về Trái Tim” tại Bãi Ông Đụng – Sở Rẫy được thành lập vào tháng 11/2018, tiền thân là CTCP VIDOTOUR – Côn Đảo.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Gia Chi Bảo góp 20 tỷ đồng, Hiểu Về Trái Tim Travel góp 20 tỷ đồng và VIDOTOUR góp 60 tỷ đồng.

Được biết, bà Nguyễn Tuyết Mai là chủ sở hữu Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông Vidotour. Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 4/1995, ít nhiều ghi dấu trong lĩnh vực bất động sản.

Trước đó, năm 2019, Á Đông Vidotour từng liên danh với Novaland đề xuất triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Safari tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô khoảng 600 ha, bao gồm công viên hoang dã, khu biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn ven biển 5 sao. Tuy nhiên dự án này đã bị "khai tử" vào cuối năm 2023.

Hiện ông Phạm Gia Chi Bảo là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp từng mang họ Vidotour như CTCP Vidotour – Hồ Lắk (nay là CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Lắk), CTCP Vidotour – Đắk Lắk (nay là CTCP Thiền Chư Yang Sin) và CTCP Vidotour – Côn Đảo (nay là CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo).