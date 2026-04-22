Novaland đề xuất nghiên cứu siêu đô thị rộng tới 7.000 ha tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Ngày 22/4, UBND xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã có buổi làm việc với các sở, ngành và Tập đoàn Novaland nhằm trao đổi về định hướng thu hút đầu tư và công tác quy hoạch trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Novaland đã đề xuất nghiên cứu phát triển mô hình đô thị phức hợp quy mô lớn tại xã Nam Ban, đồng thời mở rộng kết nối với tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn. Theo đề xuất, dự án có quy mô dự kiến từ 5.000 – 7.000 ha, được phát triển dựa trên 3 trụ cột chính, hướng tới hình thành một hệ sinh thái đô thị – du lịch – dịch vụ đa chức năng.

Trong đó, khu đô thị thông minh tại Nam Ban được định hướng đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng các tuyến kết nối liên vùng và ứng dụng mô hình quản lý hiện đại. Mục tiêu là tăng cường liên kết khu vực, đồng thời giảm áp lực đô thị hóa cho trung tâm Đà Lạt.

Song song với đó, tại xã Hiệp Thạnh, Novaland đề xuất phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng với loạt hạng mục như sân golf liên hợp, phim trường giải trí, khu liên hợp thể thao đa môn, làng hưu trí – dưỡng lão và hệ thống khách sạn 4–5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ.

Đại diện Tập đoàn Novaland làm việc với xã Nam Ban Lâm Hà.

Đối với định hướng quy hoạch tổng thể, doanh nghiệp đề xuất hai xã Nam Ban và Hiệp Thạnh xem xét, đồng thuận để báo cáo các sở, ngành và UBND tỉnh, từ đó bổ sung vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở hoàn thiện các điều kiện pháp lý cho việc triển khai đầu tư trong thời gian tới.

Đáng chú ý, khu vực nghiên cứu quy hoạch sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch, trong đó có Thác Voi là di tích danh thắng cấp quốc gia nằm ngay trung tâm xã Nam Ban, cùng với Chùa Linh Ẩn là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách.

Đánh giá về tiềm năng khu vực, Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng Nam Ban sở hữu vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp để phát triển dài hạn theo tầm nhìn đến năm 2035, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, địa phương có thể tập trung vào 4 trụ cột chính gồm: Phát triển đô thị sinh thái thông minh dựa trên nền tảng công nghệ; Đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển du lịch xanh; Tăng cường kết nối liên kết vùng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề xuất khai thác các mô hình du lịch canh nông, du lịch chăm sóc sức khỏe, dịch vụ “chữa lành”, đồng thời kết hợp phát triển du lịch với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Các chuyên gia, nhà quy hoạch và lãnh đạo sở ngành cũng đưa ra nhiều gợi mở về phát triển kinh tế xanh, du lịch - thể thao - nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông đồng bộ.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà cho biết, đầu tháng 4/2026, xã đã có tờ trình đề xuất mở tuyến đường chiến lược kết nối trực tiếp với Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và nút giao cao tốc Liên Khương – Prenn. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ rút ngắn khoảng cách từ xã đến Sân bay Liên Khương xuống còn khoảng 11 km, qua đó tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế trong tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà cho biết sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp để hoàn thiện quy hoạch, đồng thời xây dựng cơ sở thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.