Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án 2,2 tỷ USD tại thành phố giàu nhất Việt Nam vào dịp đặc biệt

Trong tờ trình đề xuất gửi UBND TPHCM, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sau khi rà soát tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và cam kết triển khai của các doanh nghiệp, có 4 dự án đủ điều kiện đưa vào danh mục tổ chức lễ khởi công dịp 30/4.

Tổng mức đầu tư của nhóm dự án này lên tới khoảng 142.000 tỷ đồng. Trong đó có dự án khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya có diện tích gần 880 ha nằm tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh ranh Tây Ninh và kênh 8. Tổng vốn đầu tư cho khu đô thị này khoảng 59.000 tỷ đồng (gần 2,2 tỷ USD).

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số 135.000 người, trong đó gồm khoảng 60.000 sinh viên. Dự án Khu đô thị Đại học Quốc sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng, 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng, 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng.

Ngoài ra, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng. Bên cạnh đó là hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại...

Theo định hướng, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ phát triển thành khu đô thị đại học hiện đại, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Khu đô thị được xác định là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, hạt nhân của cụm giáo dục phía Bắc TPHCM, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm cho khu vực lân cận.

Về chủ đầu tư, CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con của Vinhomes) được thành lập vào năm 2008, hiện có trụ sở tại Vincom Center Đồng Khởi, TPHCM.

Tại thời điểm tháng 2/2019, Berjaya Việt Nam có vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, chủ sở hữu là Berjaya Leisure (Cayman) Ltd. Vào tháng 2/2018, Tập đoàn Berjaya đã chuyển nhượng 97,7% phần vốn góp tại Berjaya Việt Nam cho một doanh nghiệp Việt Nam với tổng giá trị gần 11.750 tỷ đồng. Thông qua đó, chuyển nhượng gần như toàn bộ dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Bên cạnh Khu đô thị Đại học Quốc tế, từ năm 2008 Berjaya Berhad còn đầu tư Trung tâm tài chính Berjaya Việt Nam (quận 10 cũ) thông qua Berjaya Việt Nam Financial Center Limited (BVFC). Dự án này rộng hơn 6,6 ha, gồm các tòa nhà văn phòng, khách sạn 5 sao, khu dịch vụ và trung tâm mua sắm.

Tháng 6/2018, Berjaya Leisure đã thoái toàn bộ 32,5% số vốn góp vào BVFC và chuyển nhượng cho hai doanh nghiệp Việt Nam với chi phí khoảng 885 tỷ đồng. Trước khi thoái vốn, phần vốn góp của Berjaya Leisure là 967,3 tỷ đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của BVFC.

Tại thời điểm 30/9/2025, Berjaya Việt Nam là công ty con do Vinhomes nắm 97,4% tỷ lệ sở hữu. Đồng thời, Vinhomes cũng chi phối 67,5% tại Công ty TNHH Trung tâm Tài chính Việt Nam Berjaya.