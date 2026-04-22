ĐHCĐ Coma 18 (CIG): Tập trung vào dự án Khu công nghiệp Kim Thành

Ngày 22/4/2026 – Công ty Cổ phần COMA18 (HoSE: CIG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại phiên họp Ban lãnh đạo COMA18 nhận định năm 2025 là giai đoạn bản lề khi Công ty hoàn thiện tái cấu trúc hoạt động và chuẩn bị nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới. Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện được 457 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng .

Tổng tài sản của COMA18 tại thời điểm 31/12/2025 đạt khoảng 1.228 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ các khoản phải thu và chi phí trả trước, phản ánh việc Công ty đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động đầu tư và chuẩn bị hạ tầng cho các dự án chiến lược.

Bước sang năm 2026, COMA18 đặt mục tiêu tăng cường triển khai các dự án trọng điểm, trong đó nổi bật là Khu công nghiệp Kim Thành (Hải Phòng) – dự án được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn.Công ty sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện 100% các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng để từng bước thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Khu công nghiệp Kim Thành (Hải Phòng) đang cấp tập thi công hạ tầng.

Hiện nay, Công ty Cổ phần COMA18 đang tiếp tục thực hiện các gói thầu về cơ khí xây dựng hạ tầng của một số dự án như: Dự án An Tường Riverside, Dự án nhà chung cư cao tầng Hesco, Dự án xây dựng nhà ở liền kề thương mại Phố Xanh, Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân…

Ngoài ra, năm 2026, Coma 18 sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm dự án mới, đẩy mạnh các hợp đồng thi công xây lắp, thương mại nông sản, tạo thêm doanh thu và việc làm để hoàn thành các kế hoạch đề ra.

“COMA18 đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng. Với nền tảng gần 60 năm phát triển, Công ty sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và tập trung triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm nhằm gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông và đối tác", Ban lãnh đạo COMA 18 cho biết.

Tại Phiên họp, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư và các vấn đề quản trị doanh nghiệp. Các tờ trình đều được thông qua.