Sụt lún bất thường ven sông Thao, nhiều nhà nứt toác, chính quyền phải lập chốt dã chiến

Theo Đức Anh | 22-04-2026 - 16:16 PM | Bất động sản

Trong hai ngày 21-22/4, khu Phú Hà (phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ xảy ra sụt lún nghiêm trọng dọc tuyến ven sông Thao, khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình hư hỏng nặng, buộc phải khẩn trương di dời người và tài sản.

Tình trạng sụt lún﻿ bờ sông Thao﻿ đoạn qua khu dân cư Phú Hà (phường Phong Châu) diễn ra nhanh, làm nứt toác nền nhà, kéo rách tường, nhiều hạng mục công trình phụ như bếp, nhà vệ sinh bị sập đổ hoàn toàn. Không ít gia đình rơi vào cảnh nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Theo người dân tại khu vực, từ trưa 21/4 đã xuất hiện các vết nứt nhỏ, sau đó lan rộng và sụt lún mạnh chỉ sau vài giờ. Đến sáng 22/4, nhiều khu vực phía sau nhà đã bị “hà bá nuốt chửng”, không thể tiếp tục sinh hoạt.

Có 11 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó nhiều công trình phụ đã hư hại hoàn toàn. Một số nhà ở chính xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, nguy cơ sập đổ nếu sụt lún tiếp tục lan rộng.

Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, dân quân tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

UBND phường Phong Châu đã lập chốt dã chiến, cắm biển cảnh báo dọc tuyến, đồng thời huy động lực lượng túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn cho người dân. UBND phường Phong Châu đã yêu cầu các hộ dân trong khu vực nguy hiểm khẩn trương di dời, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, không để người dân quay lại khu vực có nguy cơ cao.

Theo Đức Anh

Tiền Phong

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: "Có tiền mà chỉ thích mua vàng cất gầm giường thì..."

Giá biệt thự, liền kề Hà Nội neo ở mức cao kỷ lục

Cầu Tứ Liên tăng tốc GPMB, kích hoạt siêu giá trị Tây Hồ Tây

16:30 , 22/04/2026
Cao Bằng muốn xây sân bay quy mô lớn

16:00 , 22/04/2026
TP.HCM chuẩn bị phát hành trái phiếu bổ sung vốn cho đầu tư các dự án metro

15:45 , 22/04/2026
Hạng mục lớn thứ 4 nút giao An Phú về đích dịp 30-4

15:44 , 22/04/2026

