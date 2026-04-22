Thành phố giàu nhất Việt Nam chính thức kích hoạt các khâu then chốt cho siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ đạo liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 172 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò chủ trì, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành và đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị quỹ đất, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế và hoạt động sản xuất của người dân tại nơi ở mới.

Về cơ chế giám sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo UBND TP.HCM về tiến độ và kết quả triển khai. Song song đó, các báo cáo này cũng sẽ được gửi đến Sở Xây dựng để phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi chung toàn dự án.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng và Sở Tài chính tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND TP.HCM tại Công văn số 2823, nhằm bảo đảm tính liên tục và đồng bộ trong quá trình thực hiện.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ. Việc thực hiện phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan, đồng thời tăng cường phối hợp với Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và các bên liên quan để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đầu tháng 4, ﻿Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 98 nhằm triển khai Nghị quyết số 265 của Quốc hội, trong đó cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam thành các dự án độc lập.

Theo đó, toàn bộ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được phân chia thành 17 dự án độc lập. Nghị quyết cũng nêu rõ, người quyết định đầu tư được phép tiếp tục tách các dự án này thành các dự án thành phần hoặc dự án thành phần độc lập.

Đáng chú ý, cơ chế mới cho phép người quyết định đầu tư không phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư như thông thường. Các bước lập, thẩm định và quyết định đầu tư, cũng như triển khai xây dựng các khu tái định cư, sẽ được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Về trình tự thực hiện, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ được triển khai sau khi chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam hoàn tất việc bàn giao hồ sơ và xác định mốc giới giải phóng mặt bằng trên thực địa cho các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các nội dung này sau đó sẽ được cập nhật, tổng hợp, điều chỉnh và phê duyệt trong tổng thể dự án, đồng thời được bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương theo kế hoạch hàng năm.