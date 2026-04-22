Sau 8 năm, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương làm một điều đặc biệt tại KĐT Sala

Mới đây, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế THISO (Trực thuộc THACO) đã chính thức ra mắt Sala Sales Gallery tại Khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM). Theo đó, Sala Sales Gallery không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm thế hệ mới, mà còn tái hiện biểu tượng của “giá trị sống tinh hoa” tại Khu đô thị Sala – một đô thị hiện đại, xanh và khác biệt.

Việc ra mắt Sala Sales Gallery cùng các dự án thế hệ mới như Sarene và Savila đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn đầu tư xây dựng tiếp theo của Khu đô thị Sala, quy mô 105ha sau thời gian gián đoạn từ năm 2018.

Điểm nhấn của Sala Sales Gallery là sa bàn quy hoạch tổng thể quy mô lớn, tái hiện toàn cảnh Khu đô thị Sala với hai phân khu Bắc – Nam, cùng hệ thống hạ tầng, cảnh quan và các công trình trọng điểm.

Không gian tại Sala Sales Gallery được thiết kế theo xu hướng trải nghiệm liền mạch, tích hợp hệ thống sa bàn trưng bày, màn hình tương tác và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan kết hợp giới thiệu sản phẩm được tổ chức thường xuyên hoặc định kỳ theo tuần và các dịp Lễ trong năm.

Sala Sales Gallery chính thức mở cửa từ ngày 19/4/2026 và hoạt động xuyên suốt trong các dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tại Sala Sales Gallery, hai dự án Sarene và Savila được giới thiệu như những mảnh ghép trong hành trình phát triển mới của Khu đô thị Sala, đồng thời định hình các phân khúc sản phẩm thế hệ mới trong hệ sinh thái.

Trong đó, Sarene là dự án thế hệ mới thuộc tổ hợp căn hộ cao cấp và phố thương mại, tọa lạc tại phân khu Bắc. Điểm nhấn của dự án là tầng tiện ích E-Deck, được thiết kế như một “resort trên cao”, tích hợp hồ bơi trung tâm, khu lounge, dining, gym – wellness – sauna cùng hệ thống cảnh quan xanh.

Savila là bộ sưu tập Sky Villa giới hạn tại phân khu Nam Sala, hướng đến sự kết hợp giữa tầm nhìn rộng mở và không gian sống riêng tư. Với mật độ xây dựng thấp và diện tích sử dụng lớn, mỗi căn hộ được định vị như một “di sản trên cao”.

Chia sẻ tại Lễ khai trương Sala Sales Gallery và hành trình phát triển mới Khu đô thị Sala, tỷ phú Trần Bá Dương cho biết Sala đã trải qua những khoảng lặng và đến nay là 8 năm để sẽ trở thành tuyệt tác của cuộc sống mới, vượt lên trên mọi chuẩn mực hiện có.

“Sala rất cần trước tiên là cư dân, khách hàng tích cực đóng góp cho chúng tôi những gì có thể mang lại các giá trị cho cuộc sống mới. Chúng tôi cũng cần rất nhiều đối tác như là tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp các vật liệu... cùng với đó là một đội ngũ muốn thực hiện Sala sẽ là tuyệt tác, không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh, của Việt Nam, mà vươn tầm ra quốc tế. Và hành trình mới của Sala bắt đầu từ hôm nay”, ông Dương khẳng định.

Được biết, trước đó tỷ phú Trần Bá Dương cũng đã công bố nhiều chiến lược quan trọng về định hướng và mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2026-2027. Theo đó, ở mảng bất động sản – xây dựng, Đại Quang Minh dự kiến khởi công 42 dự án, hoàn thành 12 dự án trong năm 2026.

Trọng tâm gồm các tuyến metro Bến Thành – Tham Lương, Bến Thành – Thủ Thiêm, Thủ Thiêm – Long Thành; dự án BOT cao tốc Dầu Giây – Tân Phú; các hạng mục tại Khu đô thị Sala và loạt khu công nghiệp tại Chu Lai – Đà Nẵng, TP.HCM.



Doanh thu mục tiêu 2026 đạt 12.000 tỷ đồng, giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng, hướng tới doanh thu 37.000 tỷ đồng năm 2027.