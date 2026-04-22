Hilton Quang Hanh Onsen Resort khai trương, sẵn sàng đón tệp khách quốc tế cao cấp đến Quảng Ninh

Việc Sun Group đưa thương hiệu Hilton với ba tỷ lượt khách và cộng đồng hơn 235 triệu thành viên Hilton Honors thân thiết trên toàn cầu là cơ hội mang tới cho Quảng Ninh một nền tảng quan trọng để ngành du lịch vùng di sản tiếp cận với lượng lớn khách quốc tế cao cấp, có nhu cầu chi tiêu cao và lưu trú dài ngày suốt bốn mùa. Đây là bước đi nhằm biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự cho điểm đến Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nguồn khoáng nóng bản địa giao thoa chuẩn mực nghỉ dưỡng toàn cầu

Nền tảng tạo nên bản sắc của Hilton Quang Hanh Onsen Resort đến từ nguồn khoáng nóng mặn tự nhiên hiếm có, được đánh giá thuộc nhóm 5% nguồn khoáng mặn chất lượng cao trên thế giới. Với hàm lượng brom cao, dòng khoáng này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tuần hoàn, phục hồi cơ xương khớp, cải thiện làn da và đặc biệt giúp cân bằng trạng thái tinh thần sau những áp lực của cuộc sống hiện đại. Chính nền tảng giá trị khoáng đặc biệt này đã góp phần định hình xu hướng du lịch wellness tại Quảng Ninh.

Hilton Quang Hanh Onsen Resort gồm 178 căn villa với chuẩn mực nghỉ dưỡng biệt lập, 38 phòng washitsu và khu Public Onsen. Mỗi không gian lưu trú tại đây đều được tích hợp onsen riêng cùng hệ thống xông nóng - lạnh, cho phép du khách tận hưởng trọn vẹn liệu trình khoáng nóng trong sự riêng tư.

Song song với đó, Hilton cũng bổ sung tiện ích cao cấp đặc quyền của thương hiệu với Clubhouse - tổ hợp gồm Eforea Spa, bể bơi trong nhà hướng núi, trung tâm thể hình 24/7, yoga, và hệ thống nhà hàng, bar Genji - thương hiệu ẩm thực Nhật Bản cao cấp thuộc hệ thống Hilton… mang đến đa dạng trải nghiệm và bức tranh ẩm thực đa sắc cho khu nghỉ dưỡng.

Dưới sự vận hành của Hilton, giá trị bản địa này được đặt trong hệ quy chiếu của các chuẩn mực dịch vụ toàn cầu, từ quy trình vận hành, chất lượng dịch vụ đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm cho từng nhóm khách. Đây cũng là yếu tố giúp khu nghỉ dưỡng không chỉ giữ được bản sắc riêng, mà còn nâng tầm trải nghiệm lên một tiêu chuẩn nhất quán, phù hợp với kỳ vọng của du khách quốc tế.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Việc phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao, có tính khác biệt, bền vững là một trong những ưu tiên trọng tâm của địa phương. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện và vận hành của Hilton mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao giá trị của điểm đến."

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Phó Tổng giám đốc Sun Group, Tổng giám đốc Khối Giải trí Nghỉ dưỡng của Tập đoàn

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh - Phó Tổng giám đốc Sun Group, Tổng giám đốc Khối Giải trí Nghỉ dưỡng của Tập đoàn cho biết: "Với triết lý hiếu khách lấy con người làm trung tâm, cùng chuẩn mực vận hành toàn cầu và mạng lưới khách hàng quốc tế rộng khắp, chúng tôi tin rằng Hilton sẽ mang đến cho Hilton Quang Hanh Onsen Resort một diện mạo mới với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, góp phần đưa Quảng Ninh hội nhập sâu hơn vào bản đồ nghỉ dưỡng wellness cao cấp thế giới".

Kết nối trải nghiệm hệ sinh thái, gia tăng giá trị kỳ nghỉ dưỡng

Hilton Quang Hanh Onsen Resort không chỉ bổ sung thêm một sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn góp phần mở rộng cách tiếp cận của du khách đến với Quảng Ninh trong hành trình được kết nối liền mạch với hệ sinh thái hạ tầng - du lịch - giải trí của Sun Group.

Tới nay, chưa có địa phương nào vượt qua Quảng Ninh về hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch đồng bộ cả "Không – Thủy – Bộ" bao gồm Sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Kết nối là tổ hợp giải trí lớn nhất miền Bắc Sun World Ha Long cùng những sản phẩm, không gian giải trí lễ hội luôn sáng đèn náo nhiệt về đêm tại Sun Elite City, phường Bãi Cháy. Tổ hợp mở ra những đêm du lịch rực rỡ với các show diễn, pháo hoa bên vịnh, chợ VUI-Fest, âm nhạc và ẩm thực hấp dẫn.

Sự kết nối này được kỳ vọng sẽ không chỉ gia tăng giá trị cho từng kỳ nghỉ của du khách, mà còn góp phần định hình Quảng Ninh như một điểm đến có nhịp sống và sức hấp dẫn được duy trì liên tục qua các mùa.