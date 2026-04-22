Lễ khởi công và ra mắt văn phòng bán hàng dự án NAMMON Square và Ngọc Tín Garden

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư Ngọc Tín Holdings, lãnh đạo địa phương xã Hồng Vân và xã Chương Dương, đại diện ngân hàng TMCP Quân đội (MB), đơn vị phát triển kinh doanh SSLand, nhà thầu Delta cùng các đối tác và khách mời.

Tại buổi lễ, nghi thức khởi công được tổ chức theo quy định với phần xúc cát mang tính biểu trưng, đánh dấu việc dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công.

Hình ảnh nghi lễ xúc đất

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ngọc Tín Holdings cho biết việc tổ chức đồng thời lễ khởi công và ra mắt văn phòng bán hàng thể hiện sự chuẩn bị đồng bộ về pháp lý, tiến độ và vận hành.

"Trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch, chúng tôi lựa chọn bắt đầu bằng những hành động cụ thể. Khởi công không chỉ là bước xây dựng, mà còn là cam kết về tiến độ, chất lượng và sự minh bạch trong triển khai dự án", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Cùng thời điểm, văn phòng bán hàng của hai dự án cũng được đưa vào vận hành. Ghi nhận cho thấy tại văn phòng bán hàng dự án NAMMON Square (Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở liền kế tại khu Thuỵ Hoà 2) có đông đảo khách tham quan và tìm hiểu dự án.

Hình ảnh tại VPBH NAMMON Square

Theo thông tin từ chủ đầu tư, NAMMON Square được phát triển theo định hướng thương phố với thiết kế phục vụ cho việc khai thác kinh doanh. Dự án tọa lạc tại xã Hồng Vân, nằm trên trục Quốc lộ 1A mở rộng 90m, tại khu vực giao cắt với các tuyến đường kết nối liên vùng, đồng thời thuộc khu C của đại đô thị thể thao theo quy hoạch.

Phối cảnh dự án NAMMON Square

Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự án được phát triển nhằm hình thành không gian có khả năng vận hành thực tế, phù hợp với các hoạt động giao thương, đặc biệt trong bối cảnh khu Nam đang chuyển mình và đại đô thị thể thao hình thành lõi giao thương mới.

Phối cảnh dự án Ngọc Tín Garden

Trong khi đó, Ngọc Tín Garden hướng tới nhu cầu an cư, tập trung vào việc nâng cao chuẩn sống. Với quy hoạch bài bản, mật độ xây dựng và khoảng xanh hài hòa, vị trí gần gũi mà vẫn riêng tư - Ngọc Tín Garden trở thành nơi mà mỗi khi trở về đều cho cảm giác an bình và hạnh phúc.

Đại diện Ngọc Tín Holdings cho biết, hai dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, bao gồm quyết định giao đất, giấy phép mở bán và các điều kiện cần thiết để đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong bối cảnh huyện Thường Tín cũ đang tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch, yếu tố pháp lý và tiến độ triển khai thực tế đang trở thành tiêu chí quan trọng.

Sự kiện khởi công và ra mắt văn phòng bán hàng hai dự án NAMMON Square và Ngọc Tín Garden với những cam kết từ chủ đầu tư Ngọc Tín Holdings được kỳ vọng sẽ là nền tảng niềm tin để nhà đầu tư an tâm xuống tiền.