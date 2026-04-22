Chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam, Sun Group lập kỷ lục tiến độ thi công "thần tốc" một hạng mục trong đại công trình phục vụ APEC 2027

Toàn cảnh dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). (Ảnh: VTC News)

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc do Công ty Cổ phần Cảng Hàng không Mặt Trời thuộc Sun Group đầu tư theo hình thức kinh doanh, với tổng vốn lên tới 22.000 tỷ đồng.﻿

Mới đây, ﻿ khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026.

Với quy mô 5 vị trí đỗ mới, sân đỗ 1C được triển khai với tốc độ "vô tiền khoáng hậu" - chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tháng kể từ ngày khởi công. So với quy trình thi công các hạng mục tương tự tại những sân bay khác thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, tiến độ tại Phú Quốc đã rút ngắn được 2/3 thời gian.

Thành quả này đến từ việc chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục 3 ca 4 kíp, biến công trường thành một “thành phố không ngủ”, bất chấp áp lực chi phí vật liệu và logistics gia tăng do biến động địa chính trị toàn cầu.

Cùng với sân đỗ 1C, các hạng mục công trình khác của siêu dự án cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cụ thể, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m đang tiến sát ngày hoàn thiện, trong đó, lớp bê tông xi măng ổn định nền tảng đã đạt 95%, lớp bề mặt chịu tải cho các dòng máy bay thân rộng đã đạt 31%. Dự kiến đến ngày 30/6, đường băng này sẽ nghiệm thu kỹ thuật và có thể vận hành chính thức vào tháng 8/2026, giúp nâng gấp đôi công suất tiếp nhận chuyến bay tại đảo Ngọc Phú Quốc.

Tiếp đến, hạng mục công trình nhà ga hành khách T2 đã đạt 87% khối lượng kết cấu phần thô và đang bước vào giai đoạn lắp đặt hệ khung thép mái khổng lồ.

Mặt khác, nhà ga VIP - nơi sẽ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị APEC 2027, với 100% phần kết cấu thô và 70% kết cấu thép mái đã hoàn thành.

Nhà ga VIP - nơi sẽ đón tiếp các nguyên thủ và khách cấp cao, đang là hạng mục có tiến độ vượt sớm nhất trong khối nhà ga.

Việc triển khai đồng bộ từ nhà ga đến sân đỗ đảm bảo khi khánh thành, mọi mắt xích sẽ đạt trạng thái thông suốt và đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ cao cấp nhất.

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay từ năm 2027 lên 20 triệu hành khách/năm; giai đoạn 2, dự án được mở rộng tới 50 triệu khách/năm.

