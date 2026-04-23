Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng

Dương Dương | 23-04-2026 - 13:40 PM | Bất động sản

Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng

Phía THACO cho hay, sau khi UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư và kết quả lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp này sẽ tiến hành khởi công vào tháng 2/2027.

Ngày 22/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) khảo sát, lập báo cáo tiền khả thi theo phương thức PPP dự án này.

Đại Quang Minh chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận. Thời gian nộp hồ sơ trước tháng 10/2026.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng là đơn vị tiếp nhận hồ sơ dự án của Nhà đầu tư.

Đồng thời, Đại Quang Minh có trách nhiệm căn cứ quy định hiện hành và phối hợp với các sở, ngành để lập hồ sơ đề xuất đầu tư phù hợp. Trong đó, đề xuất phương thức đầu tư tuyến đường sắt đô thị đảm bảo khả thi, hiệu quả, nhất là trong quá trình khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng sau khi dự án đi vào hoạt động.

Dự kiến đường đi tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng số 2 giai đoạn 1 nối sân bay Đà Nẵng với Hội An. (Ảnh phối cảnh)

Trước đó, tại buổi làm việc của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), phía THACO cho hay sau khi UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư và kết quả lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp này sẽ tiến hành khởi công vào tháng 2/2027.

Ông Trần Bá Dương cho biết nếu lịch trình diễn ra thuận lợi sẽ khởi công đúng thời hạn trên và dự kiến đưa vào khai thác vận hành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Đà Nẵng vào năm 2032.

Chủ tịch Tập đoàn THACO Trần Bá Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng số 2 có chiều dài hơn 103km, hướng tuyến điểm đầu tại Nhà ga T1 (Sân bay Đà Nẵng) và điểm cuối tại sân bay Chu Lai.

Giai đoạn 1 dự án dự kiến triển khai dài 30,2km với 14 nhà ga nối sân bay Đà Nẵng với Hội An. Giai đoạn 2 dự án dài 73,6km với 10 nhà ga nối Hội An tới sân bay Chu Lai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 265.972 tỷ đồng.

Dương Dương

Nhịp sống thị trường

Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn

Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn Nổi bật

Dự án trúng đấu giá của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn lên tới 36.000 tỷ đồng

Dự án trúng đấu giá của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn lên tới 36.000 tỷ đồng Nổi bật

Hà Nội sắp mở bán căn hộ dưới 1 tỷ đồng

Hà Nội sắp mở bán căn hộ dưới 1 tỷ đồng

Cận ngày bàn giao, căn hộ Maison Grand ngày càng thu hút sự quan tâm

Cận ngày bàn giao, căn hộ Maison Grand ngày càng thu hút sự quan tâm

Môi giới bất động sản trước "gọng kìm" thuế và pháp lý: Đã đến lúc cần một hệ điều hành thực thụ?

Môi giới bất động sản trước "gọng kìm" thuế và pháp lý: Đã đến lúc cần một hệ điều hành thực thụ?

VES đổi tên thành VinaLiving Group JSC: Tái cấu trúc, mở đường cho lộ trình niêm yết

VES đổi tên thành VinaLiving Group JSC: Tái cấu trúc, mở đường cho lộ trình niêm yết

