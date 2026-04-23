Cận ngày bàn giao, căn hộ Maison Grand ngày càng thu hút sự quan tâm

Cận mốc bàn giao cuối quý II/2026, Maison Grand càng được quan tâm khi mức giá từ 33 triệu/m² vẫn còn dư địa so với mặt bằng chung. Dự án hút sự quan tâm bởi được định hướng phát triển theo chuẩn sống hiện đại dành cho cộng đồng chuyên gia, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng mà còn hướng đến hình thành môi trường sống văn minh hiện đại với tiện ích đồng bộ. Đây được xem là một trong những yếu tố góp phần gia tăng sức hấp dẫn của dự án trong giai đoạn cận ngày bàn giao.

Dự án hiện hữu, tiến độ về đích thúc đẩy sức hút

Theo ghi nhận thị trường, các dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện thường thu hút sự quan tâm lớn nhờ tính hiện hữu rõ ràng. Người mua có thể trực tiếp đánh giá tiến độ, chất lượng xây dựng cũng như môi trường sống, thay vì phải chờ đợi trong thời gian dài. Điều này góp phần gia tăng thanh khoản, đặc biệt với những dự án dự kiến bàn giao trong năm.

Maison Grand hiện đang hoàn thiện các hạng mục cuối, hướng tới cột mốc bàn giao vào cuối quý II/2026. So với các dự án mới triển khai thường mất 24–36 tháng để hoàn thiện, việc có thể nhận nhà trong thời gian ngắn giúp người mua rút ngắn chu kỳ đầu tư và sớm đưa tài sản vào sử dụng. Đây cũng là lý do các dự án cận ngày bàn giao thường ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh.

Ở góc độ đầu tư, căn hộ có thể khai thác ngay sau bàn giao được đánh giá cao hơn so với các sản phẩm phải chờ nhiều năm. Với mức giá khoảng hơn 2 tỷ đồng/căn, căn hộ Maison Grand được xem là mức tiếp cận phù hợp trong bối cảnh giá căn hộ TP.HCM phổ biến từ 60–90 triệu đồng/m² tại nhiều khu vực, thậm chí vượt 100 triệu đồng/m² ở khu trung tâm.

Đón "điểm rơi" hạ tầng, gia tăng kỳ vọng tăng giá

Một trong những yếu tố khiến căn hộ Maison Grand trở nên thu hút sự quan tâm cận ngày bàn giao là thời điểm dự án hoàn thiện trùng với giai đoạn nhiều công trình hạ tầng lớn dự kiến đi vào vận hành. Trong đó, sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có công suất khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm, khi hoạt động sẽ kéo theo nhu cầu lớn về vận chuyển, logistics, dịch vụ và lực lượng lao động chất lượng cao. Sự gia tăng dân cư và nhu cầu lưu trú quanh các khu vực hưởng lợi từ sân bay thường tạo lực cầu rõ rệt cho thị trường nhà ở.

Thời điểm bàn giao dự án trùng với thời điểm sân bay quốc tế Long Thành đưa vào vận hành - Cuối Quý 2/2026

Bên cạnh đó, các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 76 km, cao tốc Bến Lức – Long Thành dài gần 58 km cùng nhiều trục kết nối đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi các tuyến này hoàn thiện, thời gian di chuyển giữa các khu công nghiệp, trung tâm logistics và đô thị lân cận được rút ngắn, giúp mở rộng bán kính làm việc và sinh sống. Điều này thường kéo theo xu hướng dịch chuyển dân cư, gia tăng nhu cầu mua ở thực và thuê nhà, từ đó tác động trực tiếp đến mặt bằng giá bất động sản.

Thực tế thị trường cho thấy, giá trị bất động sản thường tăng theo ba giai đoạn: khi công bố quy hoạch, khi hạ tầng thi công và khi chính thức vận hành. Trong đó, giai đoạn hạ tầng hoàn thiện và đưa vào sử dụng thường ghi nhận mức tăng rõ rệt nhất, do nhu cầu ở thực tăng lên và khả năng kết nối được cải thiện. Với những dự án đã hiện hữu, sẵn sàng bàn giao như Maison Grand, người mua có thể vào ở hoặc khai thác ngay khi hạ tầng đi vào vận hành, từ đó hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng tăng giá.

Ngoài ra, hạ tầng hoàn thiện cũng góp phần nâng cao tính thanh khoản của bất động sản. Khi việc di chuyển thuận tiện, khoảng cách đến trung tâm kinh tế – công nghiệp được rút ngắn, giá trị sử dụng của căn hộ tăng lên, đồng thời thu hút nhóm khách thuê là chuyên gia và người lao động chất lượng cao. Đây là yếu tố giúp bất động sản không chỉ gia tăng giá trị bán mà còn cải thiện khả năng khai thác, tạo nền tảng tăng giá bền vững trong trung và dài hạn.

Cuộc đua sở hữu những căn hộ cuối tại trung tâm đô thị cảng quốc tế TP.HCM

Là một khách hàng khó tính, quan tâm đến dự án ngay từ đầu, mãi đến khi dự án hoàn thiện mặt ngoài mới quyết định xuống tiền, anh Lê Ngọc Hoàng cho biết, mua nhà với anh là chuyện trọng đại, phải được nhìn thấy tận mắt, chứng kiến tận nơi, cảm nhận giá trị thực của dự án anh mới yên tâm xuống tiền và quả thực Maison Grand đã không làm anh thất vọng.

Dự án mang lại giá trị thực nhờ tiến độ hiện hữu cùng tiềm năng tăng giá vượt trội trong tương lai

Bắt đầu với nhiều kỳ vọng, và đích đến bằng những giá trị thực sự chinh phục, càng vào giai đoạn cuối những căn hộ Maison Grand càng là sản phẩm hấp dẫn, không chỉ với khách hàng TP.HCM mà còn với những khách hàng Hà Nội khi muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai. Theo anh Mai Duy Tân, chuyên viên kinh doanh DKRS, thực tế thị trường vài năm qua ở khu vực Phú Mỹ, chưa có dự án nào có sức hút được như Maison Grand. Hiện tại dự án đang bước vào giai đoạn bán hàng cuối cùng với số lượng căn còn lại rất hữu hạn.