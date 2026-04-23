The Rey Edition: Bài toán đầu tư dài hạn từ sản phẩm hữu hạn

An toàn giá trị: Dòng tài sản khan hiếm với khả năng giữ giá theo thời gian

Quỹ đất nội đô Hà Nội đang dần cạn kiệt, các sản phẩm diện tích lớn, thiết kế đặc thù như duplex lại "kén dự án, kén chủ đầu tư" do yêu cầu cao về quy hoạch, kỹ thuật và chi phí phát triển. Kết quả là nguồn cung dòng sản phẩm này ngày càng nhỏ giọt, trở thành phân khúc mang tính chọn lọc trên thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đối với bất động sản cao cấp nội đô vẫn duy trì ổn định, đến từ cả nhu cầu ở thực lẫn xu hướng tích sản của nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính.

Dữ liệu thị trường cho thấy xu hướng này ngày càng rõ nét. Theo Avison Young, quý I/2026, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đạt trung bình khoảng 3.950 USD/m², tăng 30% so với cùng kỳ, trong khi phân khúc hạng sang duy trì mức trung bình khoảng 6.250 USD/m².

Song song, báo cáo của Savills và CBRE ghi nhận tỷ lệ lấp đầy căn hộ cho thuê tại Hà Nội ở mức cao, dao động quanh 83 - 86%, với giá thuê phân khúc cao cấp đạt khoảng 25 -27 USD/m²/tháng. Những con số này phản ánh khả năng tạo dòng tiền ổn định của bất động sản hạng sang nội đô.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm duplex hữu hạn không chỉ đóng vai trò là tài sản tích sản, mà còn có thể vận hành như một kênh đầu tư hiệu quả, đáp ứng trực tiếp những tiêu chí trên. Sự gia tăng của nhóm khách thuê cao cấp như chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp đang kéo theo những thay đổi rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn nơi ở. Không gian sống không còn dừng ở tiện nghi cơ bản, mà chuyển sang những yêu cầu cụ thể hơn: tính riêng tư cao, khả năng phân tách không gian rõ ràng, diện tích đủ lớn để sinh hoạt dài hạn, cùng với trải nghiệm sống mang tính cá nhân hóa.

Đây cũng là những yếu tố hiếm gặp trong các mô hình căn hộ tiêu chuẩn, và chính khoảng trống này tạo ra lợi thế cho dòng sản phẩm duplex nội đô.

An tâm sở hữu: Không gian sống riêng biệt và giá trị sở hữu bền vững

The Rey Edition vì thế không chỉ xuất hiện như một nguồn cung mới, mà còn được định vị như một "bộ sưu tập giới hạn" tại Rivea Residences.

Bộ sưu tập duplex giới hạn được phát triển chọn lọc, hướng tới cộng đồng cư dân thượng lưu. Ảnh: DNCC.

Tại The Rey Edition, các căn duplex nằm từ tầng 20 - 35, với diện tích 225 - 304m² và không gian thông tầng gần 7m, tạo nên sự tách biệt rõ rệt giữa khu vực sinh hoạt chung và không gian riêng tư. Cấu trúc phân tầng này cho phép vừa phục vụ nhu cầu tiếp đón, vừa đảm bảo sự riêng tư cho sinh hoạt dài hạn.

Song song, việc tích hợp hồ bơi và sân vườn riêng trong từng căn hộ, cùng hệ kính kịch trần mở rộng tầm nhìn, giúp nâng cao trải nghiệm sống và gia tăng tính cá nhân hóa - yếu tố ngày càng được nhóm khách thuê cao cấp ưu tiên.

Ở góc độ đầu tư, những đặc điểm này không chỉ nâng chuẩn sống, mà còn trực tiếp hỗ trợ khả năng khai thác phù hợp với nhu cầu thuê dài hạn, góp phần duy trì tỷ lệ lấp đầy và đảm bảo dòng tiền ổn định.

Mỗi căn duplex tích hợp hồ bơi, sân vườn riêng và không gian thông tầng, tái hiện trải nghiệm "biệt thự trên không". Ảnh: DNCC

Dự án được phát triển theo định hướng "cá nhân hóa" , nơi mọi trải nghiệm sống được "may đo" tới từng chủ nhân. Từ hành trình di chuyển với thang máy riêng và chỗ đỗ xe định danh, đến hệ tiện ích chuẩn 5 sao như business lounge, phòng tiệc, golf 3D hay không gian chăm sóc sức khỏe riêng tư, tất cả đều được thiết kế cho số ít cư dân.

Song hành là dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, an ninh đa lớp và hệ sinh thái khép kín, điều này không chỉ đảm bảo trải nghiệm sống 5 sao, mà còn góp phần bảo tồn giá trị tài sản trong suốt vòng đời khai thác.

Ở góc độ sở hữu, một tài sản cao cấp chỉ thực sự bền vững khi được bảo chứng bởi pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài và đơn vị phát triển uy tín. Dự án được phát triển bởi Meygroup - đơn vị đứng sau các dự án quy mô như Meyhomes Capital Phú Quốc, Galia Hanoi… với sự đầu tư bài bản và phát triển sản phẩm có chọn lọc.

Không chỉ là một biểu tượng sống mới cho giới tinh hoa, giá trị dài hạn của The Rey Edition nằm ở các lợi thế không thể sao chép như vị trí giới hạn, nguồn cung khan hiếm và triết lý phát triển sản phẩm bền vững của chủ đầu tư. Vì lý do đó, The Rey Edition trở thành một lựa chọn đầu tư thông minh, được bảo chứng giá trị trong cả hiện tại và tương lai.