Dự án trúng đấu giá của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn lên tới 36.000 tỷ đồng

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 44.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 47,2 ha. Quy mô gồm 32 khối chung cư hỗn hợp cao từ 8–30 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 15.000 căn hộ ra thị trường.

Tổng mức huy động vốn dự kiến khoảng 36.000 tỷ đồng, thực hiện theo tiến độ thông qua các hình thức như góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, không gắn việc huy động vốn với phân chia sản phẩm nhà ở hoặc ưu tiên mua dưới mọi hình thức trái quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Với quy mô lớn, dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở đáng kể, góp phần hình thành không gian đô thị mới tại khu vực Bắc sông Cấm.

Trước đó vào cuối tháng 3/2026, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại đảo Vũ Yên, theo đó Tập đoàn Vingroup là đơn vị trúng đấu giá.

Cụ thể, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành quyết định công nhận Tập đoàn Vingroup - CTCP là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất làm nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên, thuộc phường Thủy Nguyên.

Khu đất này có tổng diện tích 51,6 ha, trong đó phần diện tích đưa ra đấu giá là 47,2 ha, với tổng giá trị trúng đấu giá hơn 4.841 tỷ đồng.

Theo cơ cấu sử dụng, dự án có 21,5 ha đất ở, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá, với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ thời điểm giao đất.

Phần diện tích còn lại khoảng 25,75 ha được dành cho phát triển hạ tầng và tiện ích, bao gồm gần 20 ha đất công viên, cây xanh và hơn 6 ha đất giao thông nội bộ. Sau khi hoàn thiện theo quy hoạch và được nghiệm thu, các hạng mục hạ tầng công cộng này sẽ được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý. Ngoài ra, dự án còn bố trí hơn 4,3 ha đất cho hệ thống giao thông kết nối khu vực.

Theo quyết định, Vingroup có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền trúng đấu giá theo thông báo của cơ quan thuế; đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai… theo đúng quy định.