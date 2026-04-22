Việt Nam sở hữu một công trình giữa biển lập kỷ lục thế giới, trụ cao ngang tòa nhà 48 tầng, được Guinness xác nhận ngay ngày khai trương

Lễ Lễ | 22-04-2026 - 07:28 AM | Bất động sản

Ngay trong ngày khai trương, công trình này đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận danh hiệu “Trụ cáp treo cao nhất thế giới”.

Theo Sun World, tuyến cáp treo Cát Bà (Cát Hải – Phù Long) chính thức vận hành từ ngày 6/6/2020. Ngay trong ngày khai trương, công trình do Tập đoàn Sun Group đầu tư, thi công bởi Doppelmayr & Garaventa (Áo), đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận danh hiệu “Trụ cáp treo cao nhất thế giới”.

Kỷ lục thuộc về trụ cáp số 3 với chiều cao 214,8 m, vượt qua kỷ lục trước đó của cáp treo Nữ Hoàng (Hạ Long) cao 188,88 m.

Cáp treo Cát Bà có độ cao tương đương với tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower A&B (Hà Nội).

Cáp treo Cát Bà có độ cao tương đương tòa tháp Keangnam Hanoi Landmark Tower A&B (48 tầng, cao 212 m). Trải nghiệm trên tuyến cáp treo vượt biển cho phép du khách quan sát toàn cảnh từ trên cao, từ Cảng container quốc tế Tân Cảng – Hải Phòng đến các làng chài ven biển.

Theo Sun World, quá trình thi công dự án đối mặt với nhiều thách thức. Trước hết là bài toán xây dựng trụ cáp giữa biển đối với tuyến cáp treo ba dây hiện đại, dài gần 4 km. Đội ngũ kỹ thuật viên thậm chí đã tính toán phương án đắp một “đảo nhân tạo” quy mô nhỏ làm công trường, vừa phục vụ tập kết vật tư, vừa đảm bảo điều phối nhân lực trực tiếp trên biển.

Tuy nhiên, do diện tích hạn chế khiến việc lưu trữ thiết bị, vật liệu và tổ chức vận hành gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc thực hiện đòi hỏi sự tính toán chính xác để tối ưu tiến độ và hiệu suất.

Công tác thi công xây dựng trụ cáp treo trên biển (ảnh tư liệu, nguồn: Sun World).

Bên cạnh đó là thách thức về móng trụ khi cao độ chỉ nhỉnh hơn mực nước biển khoảng 3 m. Môi trường gió biển, sương muối và hơi nước mặn dễ gây ăn mòn thiết bị, ảnh hưởng tới độ bền kết cấu và chi phí vận hành. Điều này buộc các kỹ sư phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện khí hậu đặc thù.

Yếu tố thủy triều cũng là một trở ngại lớn. Theo Sun World, khu vực tập kết vật liệu xây dựng trụ cáp nằm ở vùng nước không sâu, đồng thời chịu tác động của quá trình bồi cát hình thành “đảo nhân tạo”. Vì vậy, khi thủy triều xuống, mực nước cạn khiến tàu thuyền khó cập bến vào đảo.

Công trình kỷ lục này trở thành điểm nhấn thu hút du khách.

Vượt qua những thách thức này, dự án đã được triển khai đúng tiến độ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng năng lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Tuyến cáp treo hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 6/6/2020, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao.

Việc đưa vào khai thác tuyến cáp treo Cát Bà không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch, giảm tải cho bến phà Gót trong mùa cao điểm, mà còn tạo cú hích cho phát triển kinh tế – du lịch địa phương. Công trình kỷ lục này đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách, giúp quảng bá hình ảnh Cát Bà tới quốc tế.

ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ, chi hơn 24.600 tỷ trả cổ tức...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường

CEO Rox Key Holdings nói gì về kế hoạch lợi nhuận và chiến lược "win-win" với MSB?

Dự án hơn 5 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có diễn biến mới

07:27 , 22/04/2026
Ngay tuần sau, Tập đoàn Sơn Hải sẽ khởi công tuyến cao tốc xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam với tổng vốn 18.000 tỷ đồng

Phát hiện 8 dự án không bố trí quỹ đất NOXH, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hà Nội khắc phục ngay trong năm 2026

Cận cảnh nhiều trụ sở bỏ hoang, cỏ mọc um tùm... ở Đồng Nai

