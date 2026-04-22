VLand Việt Nam bắt tay Asahi Japan kiến tạo môi trường sống chuẩn Nhật tại Hanoi Oriental

VLand Việt Nam mang chuẩn sống Nhật đến Hanoi Oriental

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, quyết định mua nhà của khách hàng không còn dừng lại ở các yếu tố hữu hình như vị trí, thiết kế hay hệ tiện ích.

Thực tế cho thấy, nỗi lo lớn nhất của khách hàng lại xuất hiện sau nhận nhà, khi: an ninh thiếu kiểm soát, không gian sống bị xáo trộn, hạ tầng xuống cấp nhanh, dịch vụ quản lý vận hành thiếu nhất quán. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm sống, mà còn làm suy giảm giá trị tài sản theo thời gian.

Trước thực trạng này, VLand Việt Nam lựa chọn hướng đi khác biệt cho Hanoi Oriental - khu nhà ở thấp tầng cao cấp tại đường Nguyễn Mậu Tài (Gia Lâm), khi hợp tác cùng Asahi Japan - đơn vị quản lý vận hành bất động sản theo chuẩn Nhật Bản, với mong muốn Hanoi Oriental không chỉ dừng lại là một khu nhà ở, mà là một môi trường sống chuẩn mực, bền vững theo thời gian.

Cốt lõi trong mô hình vận hành của Asahi Japan là triết lý Omotenashi - tinh thần hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản, đề cao sự tận tâm, tinh tế và phục vụ bằng sự thấu hiểu. Khác với cách tiếp cận dịch vụ thông thường, Omotenashi không chờ cư dân lên tiếng, mà hướng đến việc chủ động nhận diện và đáp ứng nhu cầu ngay từ những chi tiết nhỏ nhất. Đây cũng chính là nền tảng tạo nên sự khác biệt của các mô hình vận hành Nhật Bản - nơi trải nghiệm sống được chuẩn hóa bằng sự "tận tâm - chân thành - tinh tế".

Tại Hanoi Oriental, triết lý này được "hiện thực hóa" bằng những tiêu chuẩn vận hành cụ thể. Đó là hệ thống an ninh đa lớp vận hành liên tục, đảm bảo sự an toàn nhưng vẫn giữ trọn tính riêng tư của không gian thấp tầng. Đó là quy trình bảo trì - bảo dưỡng được thực hiện định kỳ, chủ động dự báo và xử lý rủi ro trước khi phát sinh, giúp công trình duy trì chất lượng ổn định trong dài hạn.

VLand Việt Nam mang triết lý vận hành "tận tâm - chân thành - tinh tế" đến Hanoi Oriental

Đáng chú ý, yếu tố con người luôn được đặt làm trung tâm trong toàn bộ hệ thống vận hành của Asahi Japan. Tại Hanoi Oriental, đội ngũ quản lý được đào tạo theo đúng chuẩn chất lượng Nhật Bản, đề cao sự chỉn chu, kỷ luật và tinh tế trong từng tương tác. Từ việc duy trì cảnh quan sạch sẽ, ngăn nắp theo tiêu chuẩn 5S (sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng), đến quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của cư dân nhanh chóng, chính xác, nhất quán… Tất cả nhằm góp phần kiến tạo nên trải nghiệm sống khác biệt, đồng thời trở thành "bảo chứng" cho chất lượng sống cao cấp và giá trị bền vững của dự án.

Hanoi Oriental: An cư vững vàng - Sống sang chuẩn Nhật

Là dự án thấp tầng cao cấp tại trung tâm hành chính mới Gia Lâm, Hanoi Oriental được định vị như một không gian sống riêng tư, nơi cư dân có thể tận hưởng nhịp sống cân bằng giữa tiện nghi và sự thư thái.

Bên cạnh lợi thế vị trí tâm điểm của khu Đông Hà Nội - khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và quy hoạch, Hanoi Oriental sở hữu 201 sản phẩm nhà ở thấp tầng cao cấp (185 căn liền kề và 16 căn biệt thự) có kiến trúc show-window biểu tượng, cùng hệ tiện ích nội - ngoại khu đồng bộ mang đến môi trường sống đầy đủ, từ sinh hoạt hàng ngày đến trải nghiệm sống an yên, đủ đầy.

Hanoi Oriental mang đến trải nghiệm sống an yên, đủ đầy tại khu Đông Hà Nội

Cùng đó, với nền tảng vận hành chuẩn Nhật từ Asahi Japan, cư dân tương lai của Hanoi Oriental không chỉ sở hữu một căn nhà đẹp, mà còn được sống trong một môi trường luôn được duy trì sự ổn định, an toàn và chỉn chu theo thời gian. Trong dài hạn, đây cũng chính là yếu tố giúp giá trị bất động sản tại Hanoi Oriental giữ được sức hút và gia tăng giá trị, khi chất lượng sống thực tế luôn song hành cùng giá trị tài sản.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện tại, chủ đầu tư VLand Việt Nam còn đưa ra chính sách miễn phí quản lý vận hành trong 2 năm dành cho khách hàng lựa chọn Hanoi Oriental với mong muốn mang đến cơ hội trải nghiệm trọn vẹn chất lượng dịch vụ chuẩn Nhật.

Với nền tảng vận hành bài bản, vị trí giàu tiềm năng, sự đồng hành tài chính của ngân hàng Vietcombank cùng định hướng phát triển nhất quán, Hanoi Oriental được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng sức hút trên thị trường, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng tìm kiếm một không gian sống thấp tầng cao cấp, nơi giá trị không chỉ được tạo dựng, mà còn được gìn giữ bền vững theo thời gian.