Hàng trăm khách hàng dự án Phúc Sơn đề nghị được giao đất

Kiến nghị xem xét lại tư cách “bị hại”

Đại diện hàng trăm khách hàng mua đất tại Dự án Khu trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) vừa gửi đơn đến UBND tỉnh, đề nghị bảo vệ quyền lợi và xem xét lại một số nội dung trong bản án sơ thẩm của Tòa án quân sự Quân khu 5.

Dự án Khu trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang nằm trên đất sân bay Nha Trang cũ.

Động thái này được thực hiện sau buổi đối thoại ngày 16/4 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam chủ trì, với sự tham gia của nhiều sở, ngành và đại diện doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh đề nghị người dân tổng hợp ý kiến để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền và Tòa án quân sự Trung ương.

Theo nội dung đơn, các nhà đầu tư cho biết họ tham gia dự án trong bối cảnh dự án có đầy đủ pháp lý như quy hoạch chi tiết 1/500, quyết định giao đất, chấp thuận đầu tư… và đã được triển khai thực tế. Dự án nằm trên khu đất do Bộ Quốc phòng quản lý, nên họ tin tưởng không thể có hoạt động xây dựng nếu không đủ điều kiện pháp lý.

Ngoài ra, một số hạng mục như khu tái định cư sân bay, trụ sở Kho bạc Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ sớm, được xem là minh chứng cho việc dự án đã đầu tư hạ tầng theo thiết kế.

Theo bản án sơ thẩm, có 686 khách hàng được xác định là bị hại trong vụ án, liên quan 982 hợp đồng với tổng số tiền hơn 7.030 tỷ đồng. Tòa tuyên buộc ông Nguyễn Văn Hậu , Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn, bồi thường toàn bộ số tiền này.

Tuy nhiên, người dân cho rằng dòng tiền góp vốn không bị chiếm đoạt mà đã được sử dụng để triển khai dự án và ba dự án BT tại Khánh Hòa, với tổng chi khoảng 3.786 tỷ đồng, gồm chi giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, nộp tiền sử dụng đất và thuế.

Từ đó, các nhà đầu tư không đồng ý với việc bị xác định là “bị hại”, mà đề nghị được xác định là “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”. Họ cho rằng mình là bên thứ ba ngay tình, tham gia giao dịch dựa trên các quyết định của cơ quan nhà nước và không biết các sai phạm trong quá trình triển khai dự án.

Đề nghị được giao đất

Người dân cũng cho rằng hợp đồng ký với Công ty Phúc Sơn là giao dịch dân sự hợp pháp, không vi phạm điều cấm của luật và vẫn còn hiệu lực. Việc doanh nghiệp huy động vốn sớm đã từng bị xử phạt hành chính, do đó không thể coi là căn cứ để tuyên vô hiệu toàn bộ giao dịch.

Các khách hàng phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh hôm 16/4.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư cho rằng bản án sơ thẩm đã “làm sai lệch bản chất giao dịch” khi chỉ tuyên hoàn tiền. Theo họ, mục đích ban đầu là nhận quyền sử dụng đất, không phải cho vay hay gửi tiền. Việc hoàn tiền sau hơn 10 năm không chỉ không đạt mục tiêu đầu tư mà còn gây thiệt hại lớn do biến động giá đất, hàng hóa.

Ngoài ra, việc chỉ hoàn tiền có thể dẫn đến hệ quả tước bỏ quyền tài sản đã hình thành, tạo tiền lệ bất lợi cho môi trường đầu tư và đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư.

Từ các lập luận trên, khách hàng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo cấp có thẩm quyền và Tòa án quân sự Trung ương xem xét. Cụ thể, đề nghị tòa phúc thẩm xác định lại tư cách tố tụng của họ từ “bị hại” sang “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”; áp dụng Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ quyền lợi bên thứ ba ngay tình; đồng thời buộc Công ty Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng, hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Trong trường hợp Công ty Phúc Sơn hoặc cổ đông chuyển nhượng dự án, các nhà đầu tư đề nghị đối tác mới phải kế thừa toàn bộ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký, có đủ năng lực triển khai và cam kết tiếp tục thực hiện dự án đến khi bàn giao sản phẩm.