TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 3

Về tiến độ dự án, UBND TPHCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) khẩn trương phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật các hạng mục hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC), công trình kiểm soát tải trọng xe trong tháng 4-2026; gửi hồ sơ và phối hợp với các chủ đầu tư Dự án thành phần để tổ chức triển khai, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến.

Rà soát, lập lại tiến độ chi tiết các gói thầu; làm rõ tình trạng triển khai từng hạng mục, khó khăn, vướng mắc và kế hoạch, giải pháp thực hiện; tiến độ phải được các bên liên quan xác nhận, cam kết thực hiện; gửi UBND TPHCM và Sở Xây dựng theo dõi.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang được các nhà thầu tăng tốc thi công. Ảnh: Nguyễn Tiến

Chủ động có giải pháp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ; trường hợp không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15-8-2022 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TPHCM (hoàn thành trước ngày 30-6-2026), phải báo cáo cụ thể, nêu rõ khối lượng hoàn thành, phần còn lại, nguyên nhân và kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; kiện toàn nhân sự điều hành để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chỉ đạo các nhà thầu triển khai các giải pháp đột phá: tăng cường huy động nguồn lực, mở rộng mũi thi công, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp"; chủ động tập kết vật liệu phục vụ thi công.

Về công tác quản lý chất lượng công trình, Ban Giao thông thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26-1-2021 của Chính phủ, các chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và các quy định pháp luật liên quan.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc vật liệu, biện pháp thi công và công tác nghiệm thu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

Đối với công tác xử lý nền đất yếu, tổ chức theo dõi, quan trắc thường xuyên để đánh giá, điều chỉnh giải pháp phù hợp, đặc biệt tại các vị trí chuyển tiếp; trước khi dỡ tải phải tham vấn ý kiến Hội đồng kiểm tra nhà nước; trong quá trình thi công, kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Ban Giao thông chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan về tiến độ, chất lượng và các nội dung liên quan đến dự án thành phần 1 và dự án thành phần.