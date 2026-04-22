Dự án hơn 5 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có diễn biến mới

Quang cảnh cuộc họp (nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh).

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan.

Để bảo đảm mặt bằng triển khai dự án, ngay sau lễ khởi công ngày 12/4, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác GPMB. Tổ công tác đã chủ động phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, thiết lập và duy trì các kênh trao đổi thông tin.

Trên cơ sở đó, các thành viên tích cực làm việc với chính quyền địa phương, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Phối cảnh ga Hạ Long.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa 350 km/h.

Đoạn qua địa bàn Quảng Ninh dài gần 40 km, đi qua các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu; tổng diện tích thu hồi khoảng 273 ha, với kinh phí dự kiến hơn 2.760 tỷ đồng.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ GPMB, như thành lập ban chỉ đạo tại cơ sở, phát động các đợt cao điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan về công tác GPMB.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh đây là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do vậy, công tác GPMB cần được triển khai tập trung, quyết liệt.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành GPMB đoạn qua tỉnh Quảng Ninh trước 30/9/2026. Các đơn vị, địa phương được yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm, rà soát và hoàn thiện cơ sở pháp lý, hồ sơ địa chính...

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu bảo đảm đầy đủ nguồn lực và quỹ đất tái định cư theo hướng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân sau khi thu hồi đất.

Các địa phương cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng và báo cáo Tổ công tác của tỉnh; xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng bảo đảm tiến độ dự án, tránh tình trạng chậm trễ trong quá trình triển khai.