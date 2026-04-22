Cận cảnh nhiều trụ sở bỏ hoang, cỏ mọc um tùm... ở Đồng Nai

Cuối tháng 2/2025, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua 13 nghị quyết, trong đó, thành lập Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai.

Trụ sở của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (số 5 đường Phan Đình Phùng cũ) sau đó đóng cửa, ngưng hoạt động, không có bảo vệ, người quản lý... khiến công trình bị xuống cấp 'không phanh'. Hiện nay, trụ sở trên cỏ dại mọc um tùm. Bên trong khuôn viên hoang tàn, bên ngoài bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô.

Bên ngoài trụ sở Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai cũ bị chiếm dụng làm bãi đỗ ô tô

Một đơn vị khác thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội là Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai (cơ sở 3) với các toà nhà còn mới. Thời gian qua, trụ sở này bỏ trống, không người sử dụng, bảo quản đã khiến cây dại mọc um tùm, rác ngập ngụa bên trong khuôn viên.

Cây dại mọc kín lan can và khuôn viên trung tâm

Một trụ sở khác còn mới là Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũ (số 87, đường Cách mạng tháng Tám), nhìn bên ngoài còn khang trang, đầy đủ các trang thiết bị, phòng cháy, chữa cháy nhưng do không được sử dụng, bảo trì nên cũng bắt đầu xuống cấp.

Trong khuôn viên, ghế đá nhìn bằng mắt thường vẫn có thể sử dụng được

Trụ sở UBND phường Thanh Bình cũ, sau khi hợp nhất đã đóng cửa và có dấu hiệu xuống cấp

Trụ sở Thi hành án TP Biên Hoà (cũ) cửa đóng, then cài, được trưng dụng làm bãi giữ ô tô của vài cá nhân

Một đơn vị sau khi chuyển về địa chỉ mới trụ sở cũ bỏ trống, xuống cấp trầm trọng

Trung tâm Văn hoá - điện ảnh tỉnh Đồng Nai phía ngoài bị chiếm dụng buôn bán, bên trong là nơi chim trú ẩn

Một vài trụ sở 'vườn không, nhà trống'

Một bến thuỷ nội địa xây dựng giữa công viên ven sông Đồng Nai (phường Trấn Biên, sát UBND tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu biến tướng thành nhà hàng nhưng không hoạt động, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, nhiều công trình còn có dấu hiệu lãng phí do bỏ trống, không được sử dụng

Trụ sở Trung tâm Quỹ đất tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất cũng trong tình trạng "vườn không nhà trống"

Gần Tỉnh uỷ Đồng Nai, Nhà khách 71 (đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên) không sử dụng cũng đang xuống cấp nghiêm trọng.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã. Cụ thể là quản lý, khai thác các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP. Theo công văn trên, toàn tỉnh Đồng Nai còn 66 trụ sở dôi dư của các sở, ban ngành tỉnh Bình Phước cũ, UBND cấp xã, các phòng, ban cấp huyện. Trong đó, nhiều nhất là trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ (nay là phường Bình Phước) với 22 trụ sở, xã Thiện Hưng (8), xã Đồng Phú 6... Hiện nay, nhiều xã, phường như Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh… chưa bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, dù trước đó, UBND tỉnh đã có hướng dẫn.

