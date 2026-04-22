Cận cảnh nhiều trụ sở bỏ hoang, cỏ mọc um tùm... ở Đồng Nai
Nhiều trụ sở, cơ quan, đơn vị sự nghiệp nằm trên các khu đất "vàng" ở Đồng Nai sau nhiều năm bỏ hoang, không hoạt động đang có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
Trụ sở của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (số 5 đường Phan Đình Phùng cũ) sau đó đóng cửa, ngưng hoạt động, không có bảo vệ, người quản lý... khiến công trình bị xuống cấp 'không phanh'. Hiện nay, trụ sở trên cỏ dại mọc um tùm. Bên trong khuôn viên hoang tàn, bên ngoài bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô.
Trung tâm Văn hoá - điện ảnh tỉnh Đồng Nai phía ngoài bị chiếm dụng buôn bán, bên trong là nơi chim trú ẩn
Một vài trụ sở 'vườn không, nhà trống'
Một bến thuỷ nội địa xây dựng giữa công viên ven sông Đồng Nai (phường Trấn Biên, sát UBND tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu biến tướng thành nhà hàng nhưng không hoạt động, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Ngoài ra, nhiều công trình còn có dấu hiệu lãng phí do bỏ trống, không được sử dụng
Gần Tỉnh uỷ Đồng Nai, Nhà khách 71 (đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên) không sử dụng cũng đang xuống cấp nghiêm trọng.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã. Cụ thể là quản lý, khai thác các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP.
Theo công văn trên, toàn tỉnh Đồng Nai còn 66 trụ sở dôi dư của các sở, ban ngành tỉnh Bình Phước cũ, UBND cấp xã, các phòng, ban cấp huyện. Trong đó, nhiều nhất là trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ (nay là phường Bình Phước) với 22 trụ sở, xã Thiện Hưng (8), xã Đồng Phú 6...
Hiện nay, nhiều xã, phường như Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh… chưa bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, dù trước đó, UBND tỉnh đã có hướng dẫn.
