Đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 là "nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành"

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu hoàn thành và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại trong năm 2026, coi đây là "nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành".

Yêu cầu được nêu tại Thông báo 204 của Văn phòng Chính phủ sau cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ngày 21-4.

Theo kết luận, dự án đã cơ bản đáp ứng các mốc tiến độ quan trọng và tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hôm 19-12-2025. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi dự án vẫn gặp nhiều khó khăn như vướng mắc thanh toán, thiếu nhân lực, giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao, thời gian thi công thuận lợi không còn nhiều.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ.

Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tập trung làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là lãnh đạo chủ chốt của các chủ đầu tư, nhà thầu trực tiếp tham gia chỉ đạo thi công; tạo điều kiện để các cá nhân không liên quan trực tiếp đến sai phạm tiếp tục tham gia triển khai Dự án.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với ACV, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, tài liệu của các nội dung đang phục vụ công tác điều tra; tạo điều kiện để ACV thực hiện thanh toán đối với các khối lượng, hạng mục, gói thầu không có sai phạm; đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với các nội dung có sai phạm.

Xử lý vướng mắc về thanh toán; nguồn cung, giá nguyên vật liệu trước 22-4

Bộ Tài chính phải thành lập tổ công tác xử lý vướng mắc thanh toán trước ngày 22-4, đồng thời kiện toàn bộ máy, nhân sự tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Bên cạnh đó, chỉ đạo ACV tiếp tục rà soát các gói thầu về khối lượng, tiến độ, nhân lực, thiết bị, vật tư; yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng và cam kết; đàm phán, thống nhất với các nhà thầu các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán, tạm thanh toán trong khi chờ cơ quan chức năng có kết luận chính thức.

Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Đồng Nai xử lý vấn đề nguồn cung, giá vật liệu, nhiên liệu cho dự án trước ngày 22-4; hỗ trợ ACV điều phối thi công, nghiệm thu và thanh toán.

ACV với vai trò là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng Dự án thành phần 3. ACV được yêu cầu làm việc trực tiếp với từng nhà thầu, rà soát khối lượng, nhân lực, thiết bị, vật tư và yêu cầu tăng cường nguồn lực, nhất là tại các gói thầu trọng điểm 4.8 và 5.10.

UBND tỉnh Đồng Nai được giao đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các tuyến giao thông kết nối, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác cuối năm 2026.