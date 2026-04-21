Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) đi qua địa bàn 2 phường Xuân Phương, Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài gần 5km với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hiện còn nhiều vướng mắc về nguồn gốc đất, phạm vi thu hồi và bố trí tái định cư. Trên địa bàn phường Xuân Phương, đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 338/510 hộ (đạt 66,3%), phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026. Tại phường Tây Mỗ, đối với 59 hộ đất nông nghiệp (13.338,7m2), các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành GPMB trong quý IV/2026. Đối với xã Sơn Đồng, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa được UBND thành phố chấp thuận vị trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất. UBND xã Sơn Đồng đã có văn bản đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết. Kế hoạch hoàn thành GPMB cũng được địa phương đặt ra trong quý IV/2026.

Còn tại Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài (chủ đầu tư UBND xã Thanh Oai), hiện khối lượng thi công đạt khoảng 82%, song một số đoạn tuyến dài khoảng 520m chưa hoàn thành do GPMB.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài đến nút giao ngã tư Vác (chủ đầu tư UBND xã Dân Hòa) có tổng mức đầu tư khoảng 386,2 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng trên phần mặt bằng đã được bàn giao; tổng khối lượng thi công đạt khoảng 95%. Tuy nhiên, công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B, đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao tỉnh lộ 427 và đoạn từ ngã tư Vác đến hết địa phận huyện Thanh Oai cũ (nay thuộc các xã Bình Minh, Dân Hòa; chủ đầu tư UBND xã Bình Minh) có tổng mức đầu tư khoảng 382,3 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2021-2026. Các hạng mục xây lắp trên phần mặt bằng đã bàn giao cơ bản được hoàn thiện. Tuy nhiên, công tác GPMB còn chậm, là nguyên nhân chính khiến dự án chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Liên quan đến việc triển khai 2 dự án trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ GPMB, coi đây là khâu then chốt quyết định tiến độ toàn dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70, ông Thắng cho rằng, các cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã đầy đủ. Trường hợp còn vướng mắc, các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp tháo gỡ ngay; các địa phương được phép áp dụng linh hoạt các chính sách đã được thành phố ban hành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu 3 địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trong quý II/2026, thay vì kéo dài đến hết năm 2026.

“Dự án hoàn thành sẽ tạo trục kết nối quan trọng, thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của khu vực. Vì vậy phải quyết tâm làm nhanh, làm dứt điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư” - ông Thắng nhấn mạnh.

Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách hiện hành trong quá trình triển khai dự án, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền lợi tốt nhất đối với nhân dân. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường công tác vận động, tạo sự đồng thuận để người dân cùng đồng hành trong quá trình chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương liên quan để triển khai dự án một cách tổng thể, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của khu vực. Về tiến độ, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để hoàn thành công tác GPMB trong tháng 6/2026. Sau đó, các hạng mục xây lắp phải được triển khai nhanh chóng.