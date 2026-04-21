Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đất tặc" ở Đà Nẵng bị phạt, tịch thu gần nửa tỉ đồng

Theo Trần Thường | 21-04-2026 - 20:29 PM | Bất động sản

Ngang nhiên khai thác đất trái phép với khối lượng lên tới hơn 3.500 m3, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng bị xử phạt

Ngày 21-4, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đã ký báo cáo về việc giải quyết vụ việc khai thác khoáng sản không phép tại khu vực Hóc Tra (thôn Thạnh Xuyên, xã Thu Bồn).

Đà Nẵng xử phạt đất tặc với số tiền gần nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Khu vực đất bị khai thác trái phép nằm sát mỏ đất Hóc Tra được cấp phép cho một doanh nghiệp

Theo báo cáo, qua thông tin phản ảnh về việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương, UBND xã Thu Bồn đã cử công chức phòng Kinh tế của xã vào hiện trường để kiểm tra, lập biên bản hiện trạng, đồng thời thành lập tổ giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản tại địa điểm trên.

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, đo đạc tại hiện trường xác định vị trí vi phạm thuộc thửa đất số 641, tờ bản đồ Lâm nghiệp 1/10.000, loại đất rừng sản xuất, theo hồ sơ đất thuộc UBND xã quản lý (ông Lê Long Hồ nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay của bà Lê Thị Lựu, khu đất hiện đang trồng keo khoảng 2 năm tuổi).

Diện tích khai thác 3.514 m2, khối lượng khai thác 4.749,7 m3, phần lớn là đất sét, gạch 25%; đất san lấp 75%; đối tượng vi phạm là ông Lê Long Hồ, hiện trú tại địa phương.

Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-3-2020, UBND xã Thu Bồn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Long Hồ 45 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND xã Thu Bồn quyết định phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ khoáng sản khai thác không phép quy đổi bằng tiền với giá trị hơn 451 triệu đồng.

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ, chi hơn 24.600 tỷ trả cổ tức...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường

ĐHCĐ Vinhomes: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất lịch sử 60.000 tỷ, chi hơn 24.600 tỷ trả cổ tức...bùng nổ đại dự án, chiến lược bán hàng đột phá toàn thị trường Nổi bật

CEO Rox Key Holdings nói gì về kế hoạch lợi nhuận giảm và chiến lược “win-win” với MSB?

CEO Rox Key Holdings nói gì về kế hoạch lợi nhuận giảm và chiến lược “win-win” với MSB? Nổi bật

Lãnh đạo Vinhomes lý giải vì sao doanh nghiệp bất ngờ nâng mạnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2026 ngay trước giờ G ĐHĐCĐ

Lãnh đạo Vinhomes lý giải vì sao doanh nghiệp bất ngờ nâng mạnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2026 ngay trước giờ G ĐHĐCĐ

20:16 , 21/04/2026
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

20:15 , 21/04/2026
Mini Orchard – Tâm điểm kinh doanh giữa 2 đại lộ, kết nối 3 cực tăng trưởng xứ Thanh

Mini Orchard – Tâm điểm kinh doanh giữa 2 đại lộ, kết nối 3 cực tăng trưởng xứ Thanh

19:30 , 21/04/2026
Cận cảnh dự án Happyland sau khi Tập đoàn Khang Thông bị tạm dừng giao dịch

Cận cảnh dự án Happyland sau khi Tập đoàn Khang Thông bị tạm dừng giao dịch

19:26 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên