Lãnh đạo Vinhomes lý giải vì sao doanh nghiệp bất ngờ nâng mạnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2026 ngay trước giờ G ĐHĐCĐ

Ngay trước thềm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 1 ngày, Vinhomes (HoSE: VHM) đã công bố tờ trình thay thế, trong đó điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lên mức kỷ lục.

Cụ thể, năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu đạt 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. So với kế hoạch trước đó, chỉ tiêu doanh thu được nâng thêm 35.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận tăng thêm 10.000 tỷ đồng.

Lý giải về việc điều chỉnh này, tại ĐHĐCĐ diễn ra sáng 21/4, HĐQT Vinhomes cho biết trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp đã xây dựng nhiều kịch bản khác nhau dựa trên diễn biến thị trường và tiến độ pháp lý của các dự án.

Trên cơ sở kết quả quý I/2026, khi nhiều vướng mắc pháp lý được tháo gỡ cũng như các tiến trình thực hiện giao dịch hiện hữu, ban lãnh đạo đánh giá có khả năng sẽ hoàn thành được các mục tiêu thách thức hơn so với đề xuất trước đây, từ đó quyết định nâng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.

Liên quan đến cơ cấu doanh thu, cổ đông đặt vấn đề về mức độ phụ thuộc vào hoạt động bán buôn, bán sỉ, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Trả lời nội dung này, HĐQT Vinhomes cho biết chiến lược kết hợp giữa bán buôn và bán lẻ tiếp tục được duy trì do giúp tối ưu chi phí vốn và rút ngắn vòng đời phát triển dự án.

Doanh nghiệp ghi nhận nhu cầu từ các đối tác mua buôn vẫn ở mức tích cực, không chỉ từ các đối tác truyền thống mà còn xuất hiện thêm các nhà đầu tư mới, đặc biệt đến từ khu vực Đông Nam Á. Đối với thị trường bán lẻ, dù tâm lý người mua có phần thận trọng do ảnh hưởng kinh tế ngắn hạn, doanh nghiệp cho rằng nhu cầu nhà ở thực vẫn rất lớn và mang tính dài hạn.

Về yếu tố lãi suất, HĐQT thừa nhận việc tăng lãi suất có tác động nhất định đến thị trường bất động sản. Tuy nhiên, tác động này chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Hiện tại mức lãi suất tuy tăng so với 2025 khác giai đoạn 2011 hay 2013, và không thể gây đóng băng cho thị trường.

Theo đánh giá, lãi suất tăng có thể khiến người mua ở thực cân nhắc kỹ hơn trước khi ra quyết định, nhưng không làm suy giảm nhu cầu cốt lõi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm chia sẻ chi phí với khách hàng.

Về chính sách cổ tức, HĐQT Vinhomes cho biết không áp dụng một mức cố định, mà cân đối giữa lợi ích cổ đông và nhu cầu phát triển dài hạn. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức theo hai hình thức.

Đối với cổ tức tiền mặt, nguồn chi trả dự kiến lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025, với quy mô khoảng 202.000 tỷ đồng, tương đương hơn 10% phần lợi nhuận giữ lại. Trong khi đó, cổ tức bằng cổ phiếu được xem là biện pháp tái cấu trúc vốn chủ sở hữu, không làm phát sinh dòng tiền ra, đồng thời góp phần tăng vốn điều lệ và cải thiện thanh khoản cổ phiếu trên thị trường.

Doanh nghiệp dự kiến hoàn tất việc chi trả cổ tức trong năm 2026, trong vòng 6 tháng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2026, Vinhomes dự kiến mở bán hàng loạt dự án trọng điểm như Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Hóc Môn… Ngoài ra, doanh nghiệp có thể cân nhắc triển khai thêm các dự án khác tùy theo diễn biến thị trường và nhu cầu thực tế.

Tại dự án Khu đô thị Olympic, Vinhomes hiện nắm giữ 35% cổ phần trong liên doanh, phần còn lại thuộc về các đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm phát triển dự án quy mô lớn. Doanh nghiệp đánh giá các đối tác này đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng giá trị và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn như Hạ Long Xanh và Cần Giờ được kỳ vọng hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối tốc độ cao, góp phần gia tăng sức hấp dẫn đối với người mua. Riêng khu đô thị Olympic với quy mô khoảng 9.200 ha được quy hoạch gắn với mở rộng Quốc lộ 1A và hệ thống metro đi qua.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, với các đại dự án, hạ tầng giao thông đồng bộ, bao gồm cả đường sắt tốc độ cao và các trục giao thông huyết mạch sẽ là yếu tố then chốt để hình thành các trung tâm đô thị quy mô lớn trong tương lai.