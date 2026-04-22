Ngay tuần sau, Tập đoàn Sơn Hải sẽ khởi công tuyến cao tốc xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam với tổng vốn 18.000 tỷ đồng

Sáng 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải về rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo báo cáo, dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 65,88 km, trong đó đoạn qua địa bàn Lâm Đồng dài gần 54 km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 18.002 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối Lâm Đồng với vùng Đông Nam Bộ, góp phần giảm tải quốc lộ 20 và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác chuẩn bị, nhà đầu tư đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, thành lập ban điều hành dự án, xây dựng kế hoạch tổng thể và tiến độ triển khai.

Hợp đồng BOT dự án đã được ký kết vào ngày 16/12/2025 giữa các bên liên quan, trong đó Tập đoàn Sơn Hải vừa là nhà đầu tư, vừa trực tiếp thi công toàn bộ các hạng mục.

Đối với công tác khảo sát, thiết kế, đến nay, dự án đã được khảo sát địa hình, thủy văn đạt khoảng 90%, khảo sát địa chất đạt 55%, khảo sát mỏ vật liệu và bãi đổ thải đạt khoảng 70%. Một số đoạn ưu tiên như khu vực nút giao Lý Thái Tổ và đoạn Km73 - Km76 đang được đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, các công tác chuẩn bị hiện trường cũng đang được triển khai, bao gồm: tập kết thiết bị, xây dựng lán trại, bố trí trạm trộn, bãi đúc cấu kiện… Công tác rà phá bom mìn dự kiến hoàn thành 60% trong tháng 4 và 40% còn lại trong tháng 5/2026.

Các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội đối với việc thu hồi quặng bô xít cũng cơ bản hoàn tất theo tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng chỉ rõ một số khó khăn lớn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích thu hồi của dự án khoảng 472 ha, nhưng đến nay mới bàn giao được khoảng 38,7 ha, tương đương 8% diện tích, lại phân tán chưa liền mạch nên chưa thể tổ chức thi công đồng loạt.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng kiến nghị một số nội dung quan trọng như: điều chỉnh tiến độ góp vốn chủ sở hữu phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế; bổ sung phụ lục hợp đồng BOT để linh hoạt cơ chế giải ngân các nguồn vốn; xem xét điều chỉnh hướng tuyến đoạn Km78 - Km81 nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật; đồng thời hướng dẫn các thủ tục liên quan đến khai thác, xử lý quặng bô xít trong phạm vi dự án.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng tiến độ, nhất là tại các đoạn ưu tiên thi công.

Đồng thời, rà soát toàn bộ thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác khoáng sản để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng quy định.

Ông đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật; đồng thời sớm nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 để tổ chức thẩm định, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chủ động phối hợp, làm việc chặt chẽ với nhà đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

“Liên quan công tác chuẩn bị mặt bằng phục vụ khởi công dự án vào ngày 30/4 tới, đề nghị nhà đầu tư nêu cao quyết tâm, tập trung huy động nhân lực, vật lực để triển khai 3 mũi thi công đúng kế hoạch. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói.

Dự kiến ngày 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải sẽ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm điều kiện triển khai đồng loạt 3 mũi thi công theo kế hoạch đã đề ra.

Buổi làm việc được đánh giá là bước quan trọng nhằm đồng bộ lại tiến độ, tháo gỡ các vướng mắc then chốt, tạo điều kiện để dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sớm được triển khai thi công, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn tới.