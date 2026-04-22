Bệnh viện mở rộng, thị trường lưu trú y tế bùng nổ: Cơ hội của thập kỷ mới

Du lịch y tế tăng tốc, nhu cầu lưu trú chất lượng cao hình thành rõ nét

Trong bối cảnh du lịch y tế toàn cầu tăng trưởng nhanh, Việt Nam đang dần nổi lên như một điểm đến mới nhờ sự kết hợp giữa chi phí cạnh tranh và năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao. Theo các báo cáo quốc tế, quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu đã đạt khoảng 100 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng trưởng 15–25% mỗi năm. Báo cáo của IMARC Group cũng chỉ ra, thị trường du lịch y tế được định giá khoảng 700 triệu USD năm 2024 và dự kiến tiệm cận 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 18%/năm – cao hơn mặt bằng chung toàn cầu. Du lịch y tế đang được định hướng trở thành một ngành kinh tế chiến lược, góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ và nâng cao vị thế quốc gia. Lợi thế của Việt Nam đến từ chi phí điều trị thấp hơn đáng kể so với quốc tế, trong khi nhiều kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp tim mạch, ghép tạng, IVF hay nha khoa thẩm mỹ đã được triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ y tế vẫn chưa đồng đều, dẫn đến tình trạng dồn ứ tại các thành phố lớn. Đơn cử, Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội có khoảng 3.600 giường bệnh nhưng thường xuyên phải tiếp nhận tới 4.500 bệnh nhân nội trú và 8.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày tạo ra nhu cầu lưu trú tiềm năng lên tới 10.000–15.000 người/ngày nếu tính cả người nhà và đội ngũ y tế đi kèm. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về các mô hình lưu trú chất lượng cao, gắn với chăm sóc sức khỏe và phục hồi đang hình thành rõ nét. Thay vì các lựa chọn tạm thời như nhà trọ hay khách sạn nhỏ lẻ, người dùng ngày càng ưu tiên không gian lưu trú đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, tiện nghi và hỗ trợ phục hồi thể chất, tinh thần. Đây được xem là một "mảnh ghép" còn thiếu trong hệ sinh thái y tế hiện nay.

Xu hướng mới của du lịch y tế là chuyển trọng tâm từ điều trị sang trị liệu, phục hồi, tái tạo năng lượng

Đặc biệt, thị trường lưu trú y tế phía Nam Hà Nội vừa đón nhận một thông tin mang tính bước ngoặt. Sáng ngày 14/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo dứt khoát đưa cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai đi vào hoạt động trong quý 2/2026.

Khi các cơ sở này hoạt động, khu vực sẽ đón một lưu lượng lớn bác sĩ, chuyên gia, bệnh nhân và người nhà từ nhiều địa phương. Điều này không chỉ gia tăng áp lực hạ tầng mà còn mở ra một thị trường lưu trú y tế quy mô lớn, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và khả năng phục hồi – nền tảng cho sự hình thành một phân khúc bất động sản mới gắn với nhu cầu thực và dòng tiền bền vững.

Đón "làn sóng bệnh viện", tài sản lưu trú y tế hình thành dòng tiền bền vững

Trong bối cảnh hai bệnh viện tuyến Trung ương dự kiến đi vào vận hành từ quý 2/2026, khu vực phía Nam Hà Nội đang hình thành một trung tâm y tế quy mô lớn, kéo theo nhu cầu lưu trú dài hạn gia tăng nhanh chóng. Đón đầu xu hướng này, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội (xã Liêm Hà, Ninh Bình) được phát triển như một mô hình bất động sản gắn với hệ sinh thái y tế, với quy mô 5,9 ha gồm 130 biệt thự, shoptel liền kề, 82 shophouse và 1.040 căn hộ Thera Home – dòng sản phẩm hướng tới lưu trú kết hợp phục hồi sức khỏe.

Lợi thế cạnh tranh của dự án khi chỉ cách cơ sở 2 Bạch Mai khoảng 2 km và Việt Đức khoảng 4 km. Đây là hai đầu mối y tế dự kiến thu hút lượng lớn bác sĩ, chuyên gia, bệnh nhân và người nhà, tạo ra dòng cầu lưu trú ổn định và liên tục. Đồng thời, kết nối tới các khu công nghiệp lớn như Đồng Văn, Châu Sơn trong bán kính 10–20 km giúp mở rộng thêm tệp khách chuyên gia và lao động kỹ thuật cao, hình thành cấu trúc cầu đa tầng – yếu tố quan trọng trong bài toán khai thác tài sản.

Không gian đón khách tại Sora Onsen Park – điểm kết nối giữa lưu trú và hệ sinh thái trị liệu khoáng nóng trong lòng Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Trên nền tảng đó, dự án được thiết kế theo mô hình "đa công năng", cho phép một sản phẩm phục vụ đồng thời nhiều nhu cầu. Hơn 30% diện tích dành cho cảnh quan xanh, kết hợp tổ hợp Sora Onsen Park, Thera Retreat & Spa, hệ thống xông hơi, vườn thiền… tạo điều kiện cho các hoạt động phục hồi thể chất và tinh thần. Đặc biệt, phân khu Thera Home tích hợp hệ thống chăm sóc y tế 24/7, phòng khám nội khu, Detox Lab và dịch vụ dinh dưỡng, rút ngắn chu trình từ lưu trú đến phục hồi – yếu tố then chốt với nhóm khách ở dài ngày.

Không chỉ dừng ở giá trị sử dụng, dự án còn được định vị như một tài sản vận hành. Chủ sở hữu được cấp thẻ Onsen Fuji Priority định danh, hưởng quyền sử dụng dịch vụ khoáng nóng dài hạn, cùng các gói nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái. Với dòng căn hộ, nhà đầu tư có thể tham gia chương trình thuê lại, tạo dòng tiền ổn định từ 10–25 triệu đồng/tháng tùy loại hình sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản dịch chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang khai thác dòng tiền, những tài sản gắn với nhu cầu y tế – dòng cầu ổn định, ít phụ thuộc chu kỳ – đang nổi lên như một kênh đầu tư dài hạn. Khi hạ tầng y tế hoàn thiện, sự gia tăng lưu lượng bệnh nhân và chuyên gia không chỉ thúc đẩy nhu cầu lưu trú, mà còn từng bước định hình một phân khúc bất động sản mới với nền tảng tăng trưởng bền vững.