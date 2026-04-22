Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn, phát huy tiềm năng vịnh Hạ Long

Theo Quyết định phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là khu vực không gian cảnh quan, các địa danh, địa điểm, địa giới tự nhiên có liên hệ mật thiết trong quá trình hình thành và phát triển Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long.

Trong đó, phần đất liền và biển thuộc địa giới hành chính của 8 phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh: Tuần Châu, Hà Tu, Bãi Cháy, Hồng Gai, Hạ Long, Hà An, Quang Hanh, Vân Đồn.

Phần biển giáp ranh với đặc khu Cát Hải của TP Hải Phòng bao quanh các khu vực khoanh vùng bảo vệ Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long (đối với di sản thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là phần khoanh vùng bảo vệ di sản thế giới vịnh Hạ Long thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh); không gian biển, các khu bảo tồn, rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, mặt nước, dòng chảy có liên quan thuộc phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Ngọc Anh.

Quy mô lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 676,36 km2, trùng khớp với phần diện tích khu vực di sản (vùng lõi) và vùng đệm Di sản thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà, thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, được thể hiện tại các hồ sơ Di sản thế giới vịnh Hạ Long năm 1994 và năm 2000, hồ sơ Di sản thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà năm 2023 đang được lưu trữ tại Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO và được thể hiện tại Lý lịch, Biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long.

Nhiệm vụ lập quy hoạch nhằm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường, địa chất, địa mạo, địa lý, đa dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù của vịnh Hạ Long; các không gian văn hóa, lịch sử, truyền thống; giữ gìn bản sắc văn hóa biển - đảo Hạ Long. Thiết lập mô hình bảo tồn và phát triển bền vững, mở rộng hướng tiếp cận và kết nối, khẳng định vị thế, hình ảnh của di tích trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó nhận diện đầy đủ tiềm năng, giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long và hoàn thiện hệ thống hồ sơ, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Việc lập quy hoạch sẽ góp phần hoàn chỉnh ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long trong Quần thể di sản thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, góp phần cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn. Tổ chức không gian, kết cấu hạ tầng phù hợp với từng giai đoạn của quy hoạch gắn với bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.

Quy hoạch cũng là căn cứ pháp lý cho công tác quản lý và triển khai các dự án thành phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Xây dựng quy chế, quy định quản lý quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư, lộ trình triển khai các dự án thành phần, thu hút nguồn lực xã hội để bảo tồn di tích...

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác có liên quan đến công tác lập quy hoạch; phân công cơ quan chủ đầu tư; lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình phê duyệt hồ sơ, đồ án Quy hoạch theo đúng quy định; chịu trách nhiệm và bảo đảm thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định về lấy ý kiến cộng đồng, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, cơ quan quản lý rừng đặc dụng, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, lâm nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương và ý kiến của TP Hải Phòng trong quá trình tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, kết quả thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ lập Quy hoạch. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ninh trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, tổ chức lập quy hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, chống lãng phí; phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.