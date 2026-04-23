Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm được điều chưa từng có

Ngọc Lan | 23-04-2026 - 07:26 AM | Bất động sản

Theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, tổ chức phân tích và cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới, Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á.

Vietjet cho biết, kết quả được xác định theo phương pháp EmeraldSky của Cirium, sử dụng chỉ số chính là CO₂/ASK (Available Seat Kilometer) – thước đo tiêu chuẩn phản ánh lượng khí thải CO₂ trên mỗi ghế cung ứng trên mỗi km bay. Theo báo cáo, Vietjet có mức phát thải 64,5 gram CO₂/ASK, thấp hơn so với Singapore Airlines (66,7 gram) và Lion Air (67,1 gram) trong cùng bảng xếp hạng nội vùng Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng so sánh mức độ phát thải trên các chuyến bay diễn ra hoàn toàn trong khu vực Đông Nam Á, nơi đặc thù chặng bay ngắn và trung bình khiến việc tối ưu nhiên liệu trở nên thách thức hơn. Trong điều kiện khai thác tương đồng, việc Vietjet duy trì mức phát thải thấp nhất cho thấy năng lực tối ưu hóa vận hành của hãng trong toàn bộ chuỗi khai thác, từ cấu hình tàu bay, tổ chức mạng bay đến quản lý tải trọng.

Đội tàu bay thế hệ mới là nền tảng quan trọng giúp Vietjet duy trì mức phát thải thấp. Hãng hiện khai thác chủ yếu các dòng tàu bay Airbus A320 và A321, bao gồm các phiên bản "NEO" giúp tiết kiệm khoảng 15-20% nhiên liệu so với thế hệ trước.

Với tuổi trung bình của đội bay thuộc hàng trẻ nhất khu vực, Vietjet tối ưu đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu và lượng phát thải CO₂ trên mỗi chuyến bay. Song song với đầu tư đội bay, hãng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành, từ các nền tảng phân tích dữ liệu bay như SkyBreathe đến các chương trình hợp tác tối ưu nhiên liệu như SFCO₂, qua đó cải thiện hiệu suất khai thác trên toàn hệ thống.

Trước đó, Vietjet đã được AirlineRatings vinh danh trong Top 7 hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025 nhờ những nỗ lực vượt trội trong việc giảm phát thải, sử dụng nhiên liệu hiệu quả và phát triển hàng không xanh. Hãng cũng được ghi nhận về thành tích ESG (môi trường, xã hội và quản trị) tại các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc).

Flight Emissions Review là xếp hạng thường niên của Cirium, đánh giá độc lập 100 hãng hàng không lớn nhất thế giới dựa trên dữ liệu khai thác thực tế, cho phép so sánh mức độ phát thải giữa các hãng theo quy mô khai thác và khu vực địa lý, qua đó cung cấp chuẩn tham chiếu minh bạch cho ngành.

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên