Cận cảnh khu đất làm công viên sinh thái sát Hồ Tây

Trần Hoàng | 23-04-2026 - 08:00 AM | Bất động sản

Dự án xây dựng công viên sinh thái tại Tổ 29 Quảng Bá (nay là Tổ 6 địa bàn Quảng An) đang được UBND phường Tây Hồ tích cực triển khai, hứa hẹn mang lại không gian xanh và cải thiện môi trường sống cho người dân khu vực.

Dự án Công viên sinh thái tại tổ 29 Quảng Bá, phường Tây Hồ sẽ được xây dựng ngay sau tòa nhà 58 Quảng An, sát với Hồ Tây.

Khu đất sẽ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án công viên sinh thái

Theo tìm hiểu, ban đầu công viên được đề xuất thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Đến năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) đã đề xuất và được UBND Thành phố Hà Nội thống nhất tạm dừng hình thức xã hội hóa để chuyển sang danh mục dự án đầu tư công.

Dự án "Xây dựng công viên sinh thái tổ 29 Quảng Bá, phường Quảng An" đã chính thức được UBND phường Tây Hồ phê duyệt tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 7/11/2025.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án là khoảng 10.890,20 m². Đối tượng ảnh hưởng dự án gồm có 33 trường hợp bao gồm các hộ gia đình, tổ chức và cá nhân đang quản lý, sử dụng đất tại khu vực cuối đường Tây Hồ.

Hiện tại xung quanh khu vực này có nhiều tuyến đường, công trình đang thực hiện GPMB như đường Đặng Thai Mai, nhà hát Opera Hà Nội...

Mục tiêu của công viên sinh thái Quảng An là xây dựng một không gian công viên sinh thái hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

UBND phường Tây Hồ đã ban hành thông báo thu hồi đất vào ngày 1/4/2026 với lộ trình thực hiện cụ thể như sau: Tháng 4 - 5/2026: Triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm diện tích đất cũng như tài sản trên đất. Tháng 5 - 6/2026: Lập và thực hiện kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Tháng 6 - 12/2026: Hoàn tất tiến độ thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Kế hoạch chi tiết về thu hồi đất đã được phê duyệt từ tháng 12/2025, trong đó nhấn mạnh việc rà soát quy chủ, xác nhận nguồn gốc đất và niêm yết công khai các phương án bồi thường để đảm bảo tính minh bạch.

Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn

Dự án trúng đấu giá của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức được huy động vốn lên tới 36.000 tỷ đồng

Giãn dân Hà Nội: Bất động sản tâm điểm TOD Đông Bắc tăng sức hút

Chỉ từ 36 triệu/m², Căn 3PN Diamond Boulevard có gì đáng chú ý?

Bất động sản thăng hạng tại "thành phố vạn lễ hội" Van Phuc City

Mua bán đất ở Gia Lai diễn biến phức tạp

