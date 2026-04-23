Giãn dân Hà Nội: Bất động sản tâm điểm TOD Đông Bắc tăng sức hút

Hà Nội giãn dân: áp lực cấp bách về chất lượng sống nội đô

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác lập hướng phát triển không gian theo mô hình đa cực, đa trung tâm, mở rộng dư địa phát triển ra ngoài lõi nội đô. Đây là một định hướng phát triển dài hạn, phản ánh nhu cầu tái cấu trúc đô thị trong bối cảnh Hà Nội đang chịu sức ép ngày càng lớn về dân số, hạ tầng và môi trường sống.

Tại Hà Nội, tỷ lệ đất dành cho giao thông mới chỉ đạt 12-13% diện tích đất xây dựng đô thị, thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu quy hoạch 20-26%; đất giao thông tĩnh dưới 1%, chỉ đáp ứng khoảng 8-10% nhu cầu đỗ xe; vận tải hành khách công cộng mới đáp ứng 19,5% nhu cầu đi lại. Khi hạ tầng chưa theo kịp mật độ cư trú và phương tiện, chất lượng sống nội đô cũng bị bào mòn bởi ùn tắc kéo dài, thời gian di chuyển tăng cao và áp lực môi trường ngày càng hiện hữu.

Ở góc độ quy hoạch, mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị vào năm 2030 cho thấy Hà Nội đang tìm lời giải căn cơ hơn cho bài toán giãn dân và giảm tải cho khu trung tâm. Nhưng về phía người dân, quá trình dịch chuyển không chờ đến khi mọi hạ tầng tương lai hoàn tất. Nhu cầu tìm một nơi ở mới, vừa kết nối được với Hà Nội, vừa cho phép sống dễ chịu hơn, đang dần hình thành như một lựa chọn thực tế của nhiều gia đình.

Nếu trước đây người mua nhà đặt trọng tâm vào khoảng cách tới trung tâm, thì nay tiêu chí lựa chọn nơi ở đã thay đổi rõ rệt. Khoảng cách vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố duy nhất. Người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không gian sống, mật độ xây dựng, khả năng tiếp cận trường học, dịch vụ y tế, tiện ích và trải nghiệm sống hàng ngày của cả gia đình. Trong bối cảnh đó, các đại đô thị vùng ven và cận Hà Nội dần trở thành tâm điểm mới của nhu cầu an cư.

Lợi thế của các khu đô thị này nằm ở khả năng kết nối nhanh nhưng vẫn tách được khỏi sức ép nội đô. Thay vì sống trong những khu dân cư cũ với mật độ cao, thiếu không gian xanh và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, nhiều người sẵn sàng dịch chuyển đến các đại đô thị được quy hoạch bài bản, nơi ở - học tập - giải trí - dịch vụ được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái. Đây cũng là lý do xu hướng "sống xanh hơn, rộng hơn, tiện nghi hơn" ngày càng trở thành tiêu chuẩn mới của cư dân Thủ đô.

Trên bản đồ dịch chuyển đó, cửa ngõ Đông Bắc là một khu vực đáng chú ý. Đây là hướng kết nối Hà Nội với Bắc Ninh và vùng công nghiệp - dịch vụ phát triển mạnh của miền Bắc, đồng thời hưởng lợi từ vị trí kề cận Thủ đô. Với nhóm khách hàng cần duy trì liên kết công việc với Hà Nội nhưng muốn nâng cấp chất lượng sống, các khu đô thị tại đây ngày càng nhận được sự quan tâm rõ nét từ thị trường.

Centa Riverside ngay ga Trung Mầu Hà Nội, đón nhu cầu an cư trong làn sóng giãn dân

Tại khu vực Đông Bắc Hà Nội, Centa Riverside cách Hồ Tây chỉ 12km, là khu đô thị đang thu hút chú ý. Dự án tọa lạc ngay lõi VSIP Bắc Ninh quy mô 700 ha giáp ranh Hà Nội. Dự án có vị trí kết nối thuận tiện với cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đại lộ Hà Nội - Gia Bình. Đáng chú ý, Centa Riverside ngay ga Trung Mầu, là nhà ga kép của tuyến đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến metro Hà Nội - sân bay Gia Bình.

Khi áp lực hạ tầng và thời gian di chuyển đang là "điểm nghẽn" của cuộc sống nội đô, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đang mở ra lời giải thực tế và bền vững hơn. Với vị trí cạnh ga Trung Mầu, Centa Riverside sở hữu khả năng kết nối đa phương thức. Cư dân có thể tiếp cận nhanh các trục giao thông huyết mạch và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào trung tâm. Điều này giúp giải bài toán đã tồn tại lâu nay của người dân Thủ đô: làm sao để sống xa hơn nhưng vẫn di chuyển thuận tiện, giảm áp lực tắc đường và tối ưu quỹ thời gian mỗi ngày.

Trong mô hình TOD, khoảng cách không còn là rào cản lớn nhất, mà được thay thế bằng khả năng kết nối hiệu quả. Đây cũng chính là yếu tố đang làm thay đổi tư duy lựa chọn nơi ở: từ "gần trung tâm" sang "kết nối nhanh đến trung tâm". Với lợi thế này, Centa Riverside không chỉ đón đầu xu hướng giãn dân mà còn đáp ứng đúng nhu cầu thực tế về một nơi ở vừa dễ chịu hơn, vừa kết nối nhanh hơn.

Centa Riverside đang mở bán 2 phân khu cuối cùng - dòng sản phẩm biệt thự sông Tào Khê độc bản. Bên cạnh yếu tố giá trị khác biệt của sản phẩm thì chính sách vay 70% kèm ưu đãi 24 tháng không gốc, không lãi đã được nhiều khách hàng đánh giá cao. Đặt trong bối cảnh Hà Nội giãn dân và nhu cầu tìm kiếm không gian sống mới ngày càng tăng cao, Centa Riverside vì vậy có thêm cơ sở để trở thành một điểm đến an cư đáng chú ý tại khu vực Đông Bắc Thủ đô.

Trong giai đoạn đầu của làn sóng giãn dân, khi nhu cầu nâng cấp chất lượng sống và tìm kiếm không gian ở bền vững ngày càng tăng, những dự án hội tụ cả yếu tố vị trí thuận tiện, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống chất lượng và quy hoạch tâm điểm TOD như Centa Riverside sẽ có lợi thế dài hạn.