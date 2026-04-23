Chỉ từ 36 triệu/m², Căn 3PN Diamond Boulevard có gì đáng chú ý?

Thiết kế căn 3PN tại Diamond Boulevard: Đề cao công năng, phục vụ sinh hoạt thực tế

Thị trường căn hộ đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt trong hành vi người mua, khi yếu tố thẩm mỹ vẫn được quan tâm nhưng công năng sử dụng ngày càng trở thành tiêu chí ưu tiên. Người mua không chỉ nhìn vào cảm quan ban đầu, mà đánh giá kỹ hơn cách căn hộ vận hành trong đời sống hàng ngày từ bố cục không gian, sự thuận tiện khi sinh hoạt đến mức độ tối ưu diện tích.

Vừa qua, Chủ đầu tư dự án Diamond Boulevard vừa trình làng chính sách "bàn giao full nội thất" kèm theo là các căn hộ thực tế dự kiến sẽ sẵn sàng được bàn giao đến khách hàng vào quý III/2026 này. Theo ghi nhận, nhiều khách hàng cho biết họ dành thời gian quan sát kỹ mặt bằng và cách tổ chức không gian hơn là chỉ nhìn vào phần hoàn thiện. Như chia sẻ của một khách hàng: "Quan trọng là ở lâu dài có tiện không, các không gian có hợp lý, có bị lãng phí diện tích hay không."

Điểm dễ nhận thấy khi bước vào căn 3PN là bố cục rõ ràng, không gian được tổ chức theo hướng mạch lạc và dễ sử dụng. Phòng khách liên thông với khu vực bếp, tạo nên một không gian sinh hoạt chung liền mạch – nơi các thành viên có thể kết nối với nhau trong các hoạt động hàng ngày. Ban công được đặt tại phòng khách, vừa giúp tăng độ thoáng, vừa mang lại nguồn ánh sáng tự nhiên ổn định.

Không gian phòng khách trong căn 3 phòng ngủ của Diamond Boulevard

Khu bếp được bố trí gọn gàng, không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. Khoảng cách giữa các khu vực được tính toán hợp lý, giúp việc di chuyển, nấu nướng trở nên thuận tiện hơn – yếu tố đặc biệt quan trọng với những gia đình có tần suất sử dụng bếp cao.

Ba phòng ngủ được phân bổ theo hướng tách biệt tương đối với khu sinh hoạt chung, đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Phòng ngủ chính có diện tích đủ rộng để bố trí đầy đủ nội thất cơ bản, trong khi hai phòng còn lại linh hoạt theo nhu cầu sử dụng: phòng cho con, phòng cho người lớn tuổi hoặc không gian làm việc tại nhà.

Khu căn hộ đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ sẵn sàng bàn giao vào quý III/2026

Đáng chú ý, tổng thể căn hộ được thiết kế vuông vức, hạn chế tối đa các góc chết. Điều này không tạo ra cảm giác "ấn tượng" ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại mang đến hiệu quả sử dụng cao trong thực tế. Người ở có thể dễ dàng bố trí nội thất mà không phải xử lý các khoảng không gian khó dùng – một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống lâu dài.

Có thể nói, căn 3 phòng ngủ tại Diamond Boulevard được phát triển theo hướng "đủ và đúng" – đủ không gian cho gia đình nhiều thế hệ, và đúng ở cách tổ chức để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Bàn giao hoàn thiện, hệ tiện ích đồng bộ: Tối ưu chi phí và giá trị sống dài hạn

Bên cạnh thiết kế, căn 3PN tại Diamond Boulevard phù hợp với người mua ở thực nhờ bàn giao hoàn thiện, full nội thất với tủ bếp, máy hút mùi Hafele, máy lạnh, tivi, sofa, giường, tủ lạnh, máy giặt… Nhờ đó, khách hàng có thể dọn vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay, không phát sinh thêm chi phí hoàn thiện và rút ngắn thời gian đưa vào sử dụng.

Với Diamond Boulevard, việc bàn giao hoàn thiện giúp người mua tiết kiệm đáng kể cả về chi phí lẫn thời gian. Căn hộ sau khi nhận có thể đưa vào sử dụng ngay hoặc chỉ cần bổ sung thêm một số hạng mục cá nhân hóa. Đây là lợi thế rõ rệt trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng trong việc cân đối dòng tiền.

Không gian sống cũng không dừng lại bên trong căn hộ, mà được mở rộng thông qua hệ tiện ích nội khu. Dự án tích hợp các hạng mục cơ bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, khu sinh hoạt cộng đồng và các mảng xanh đan xen. Những tiện ích này không mang tính phô trương, nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu thư giãn, vận động và kết nối của cư dân.

Ở góc độ rộng hơn, vị trí của Diamond Boulevard trên mặt tiền Quốc lộ 13 mang lại lợi thế đáng kể về kết nối. Đây là trục giao thông huyết mạch liên kết trực tiếp với TP.HCM và các khu công nghiệp lớn trong khu vực. Trong bối cảnh tuyến đường này đang được triển khai mở rộng, khả năng di chuyển và giá trị bất động sản dọc tuyến được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện.

Khu căn hộ nằm ngay mặt tiền đường Quốc Lộ 13, sát cạnh ga metro C7 và TTTM Aeon Mall

Sự kết hợp giữa không gian sống bên trong căn hộ, hệ tiện ích nội khu và kết nối hạ tầng bên ngoài tạo nên một hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh. Tại đó, cư dân có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu từ sinh hoạt, làm việc đến giải trí trong phạm vi thuận tiện.

Về giá, khi mặt bằng Quốc lộ 13 đã lên đến khoảng 60 triệu/m², Diamond Boulevard vẫn từ 36 triệu/m² cho sản phẩm đã hoàn thiện, giúp căn 3PN dễ tiếp cận hơn và còn dư địa tăng theo hạ tầng. Khu căn hộ áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt: chỉ 10% ký HĐMB, 21% nhận nhà ở ngay; phần còn lại được ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất đến khi bàn giao và thêm 12 tháng, kèm chiết khấu đến 2%, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu.

Có thể thấy, căn hộ 3 phòng ngủ tại Diamond Boulevard không hướng đến việc tạo ấn tượng bằng sự hào nhoáng hay những chi tiết mang tính trình diễn. Thay vào đó, sản phẩm tập trung giải quyết bài toán cốt lõi của người mua ở thực: không gian đủ dùng, dễ sinh hoạt, chi phí hợp lý và có thể gắn bó lâu dài.