VES đổi tên thành VinaLiving Group JSC: Tái cấu trúc, mở đường cho lộ trình niêm yết

Bước tái cấu trúc chiến lược

Ngày 22/04/2026, Công ty Cổ phần Điện Mê Ca VNECO (MCK: VES) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhằm thông qua loạt nội dung quan trọng, phản ánh rõ nét định hướng tái cấu trúc và chiến lược phát triển giai đoạn tới.

Đáng chú ý nhất, Đại hội đã thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving (VinaLiving Group JSC). Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiến hành kiện toàn bộ máy quản trị nhiệm kỳ 2026–2030 nhằm nâng cao năng lực điều hành.

Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ mới ghi nhận sự tham gia của các nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, gồm: Ông Trần Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc bộ phận Năng lượng và Cơ sở hạ tầng tập đoàn VinaCapital; bà Lê Thanh Nguyên An - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự tập đoàn VinaCapital; bà Hồ Thị Mỹ Diễm - Phó Tổng Giám đốc điều hành bộ phận Tài chính Kế toán tập đoàn VinaCapital; và Ông Đỗ Chí Hiếu - Tổng Giám đốc VinaLiving.

Về định hướng tài chính, năm 2026, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào hoạt động kinh doanh bất động sản của VinaLiving, bao gồm nguồn thu từ việc triển khai kế hoạch bán hàng tại các dự án hiện hữu và các hoạt động quản lý, tư vấn phát triển dự án.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Mặc dù mức lợi nhuận đặt ra chưa ở quy mô đột biến, nhưng phản ánh cách tiếp cận thận trọng ở giai đoạn bản lề, khi doanh nghiệp vừa củng cố nền tảng hoạt động, vừa chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi mở rộng quy mô tăng trưởng.

Trong năm nay, doanh nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh lộ trình chuyển sàn niêm yết từ UPCoM lên sở giao dịch chứng khoán chính thức. Theo kế hoạch dự kiến, các công tác chuẩn bị hồ sơ sẽ hoàn tất trong năm 2026, hướng tới hoàn tất niêm yết vào khoảng quý 2 – quý 3/2027. Không chỉ là bước nâng hạng về mặt kỹ thuật, việc niêm yết sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, thanh khoản và giá thị trường của cổ phiếu, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường vốn chuyên nghiệp.

Củng cố nền tảng, tập trung mảng bất động sản cốt lõi

Song hành với quá trình tái cấu trúc, VinaLiving Group tiếp tục duy trì đà phát triển trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt ở phân khúc bất động sản nhà ở và nghỉ dưỡng - những lĩnh vực đã định hình vị thế và năng lực cạnh tranh của VinaLiving.

Là thương hiệu phát triển bất động sản thuộc VinaCapital, VinaLiving đã có hơn 15 năm kinh nghiệm, triển khai gần 20 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Doanh nghiệp sở hữu danh mục loạt dự án nổi bật tại Hội An (Quảng Nam cũ), Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), TP.HCM, Đồng Nai… Đơn cử có thể kể đến The Ocean Villas Da Nang, Hoiana Shores Golf & Villas, Fusion Resort & Villas Da Nang, The Ocean Resort Quy Nhon, Maia Resort Quy Nhon, Maia Resort Ho Tram, Nine South Estates…

The Ocean Resort Quy Nhon - một trong những dấu ấn nổi bật của VinaLiving

Các dự án của VinaLiving đều thể hiện rõ nét triết lý kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà, từ cách quy hoạch - thiết kế sáng tạo; tôn trọng thiên nhiên; gìn giữ bản sắc Việt đến việc tích hợp hệ tiện ích "resort", đáp ứng nhu cầu của mọi thế hệ cư dân. Đặc biệt, VinaLiving "bắt tay" với những thương hiệu quản lý, vận hành khách sạn danh tiếng như Fusion, Hyatt, Accor… để nâng chuẩn sản phẩm, chất lượng trải nghiệm và giá trị tài sản trong dài hạn.

Năm 2026, VinaLiving đặt trọng tâm vào việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đang phát triển, đồng thời mở rộng quỹ đất tại những khu vực giàu tiềm năng tăng trưởng, gắn chặt với hạ tầng, du lịch, đô thị hóa và quy hoạch vùng.

Hiện tại, VinaLiving tiếp tục đẩy mạnh triển khai bán hàng tại các dự án hiện hữu gồm Maia Resort Quy Nhon 34ha (Gia Lai), Salacia Villas 7.2ha (TP.HCM). Đáng chú ý, mới đây nhất, VinaLiving đã chính thức mở bán đợt 1 dự án Salacia Villas, ghi nhận doanh số pre-sales 800 tỷ đồng. Song song đó, kế hoạch ra mắt phân khu Hill Villa thuộc đại dự án Vĩnh Hội 236ha (Gia Lai) tiếp tục bổ sung nguồn cung chiến lược cho giai đoạn tới.

Sự kiện mở bán đợt 1 dự án Salacia Villas vừa qua mang về doanh số pre-sales 800 tỷ đồng

Ngoài ra, mảng quản lý phát triển tổng thể cũng góp phần quan trọng trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận. VinaLiving đang là đơn vị quản lý & tư vấn phát triển dự án từ quy hoạch, thiết kế, kinh doanh đến quản lý, vận hành các dự án Ixora Ho Tram 7.5ha và Maia Ho Tram 7ha.

Thương hiệu VinaLiving được sáng lập từ năm 2010. Tiền thân của VinaLiving là VinaLand - quỹ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam từng được niêm yết trên thị trường chứng khoán London, sở hữu danh mục hơn 60 dự án trải dài khắp cả nước. Năm 2019, VinaLiving được thành lập theo mô hình công ty cổ phần nhằm tăng tính minh bạch trong quản trị và tạo nền tảng huy động vốn theo định hướng thị trường. Tính đến ngày 31/12/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ khoảng 792,5 tỷ đồng, phản ánh quy mô vốn hóa tương đối ổn định trong nhóm doanh nghiệp phát triển bất động sản trung – cao cấp.

Từ cuối tháng 12/2025 đến ngày 09/01/2026, dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung đang sàng lọc mạnh, VinaLiving đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 190 tỷ đồng, củng cố nguồn lực tài chính và thể hiện khả năng duy trì niềm tin với nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ưu tiên câu chuyện tăng trưởng có kỷ luật, minh bạch và khả năng tạo giá trị thực trong dài hạn, các động thái tái cấu trúc toàn diện được đánh giá là xu hướng tất yếu.

Với bước đi lần này, VinaLiving Group đang phát đi tín hiệu rõ ràng về chiến lược chuyển mình quan trọng, hướng đến xây dựng hệ sinh thái bất động sản đồng bộ, gắn với tiêu chuẩn quốc tế và thị trường vốn, tạo nền tảng để doanh nghiệp không chỉ mở rộng quy mô, mà còn phát triển bền vững theo chiều sâu.